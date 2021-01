Une ancienne star de la télé-réalité Glow «  surprise en train de faire passer une blague sur Twitter comme la sienne  »

Un ancien lueur La star de la télé-réalité a été critiquée sur Internet après avoir été « surpris en train d’inventer une histoire pour des goûts sur Twitter » et de niquer apparemment des photos en ligne et de les faire passer pour les siennes.

Matthews a partagé un certain nombre de textes qu’il prétend être entre lui et l’acheteur potentiel, qu’il a dit avoir envoyé à une adresse pour récupérer la voiture, uniquement pour que ce soit l’adresse du service de santé mentale d’un hôpital local.

Le tweet initial a reçu plus de 4700 likes et partages, mais tout ce poids n’a servi à rien, car un observateur aux yeux d’aigle a remarqué que Brian avait – en fait – piqué le tout sur Internet.

« [So I thought] ce que nous devrions faire, c’est l’envoyer à l’hôpital psychiatrique et je chercherai le plus proche de l’endroit où la voiture est vendue et nous avons trouvé celui-là.