Une ancienne réserve d’or trouvée dans une cruche à Jérusalem

Une tirelire vieille de mille ans a été découverte à Jérusalem.

Une petite cruche découverte dans le quartier juif de la capitale israélienne le mois dernier se révèle contenir quatre pièces d’or – l’équivalent de quatre mois de salaire pour un ouvrier ordinaire au moment où les pièces ont été rangées il y a plus de 1000 ans.

Les archéologues ont découvert le butin caché en examinant un site avant la construction d’un ascenseur menant à la Western Wall Plaza, une place publique historique de la vieille ville de Jérusalem. L’inspecteur de l’Autorité des Antiquités d’Israël (IAA), Yevgenia Kapil, a trouvé le juglet, un récipient en argile pas beaucoup plus grand qu’une tasse de café. Des semaines plus tard, le directeur des fouilles David Gellman, un archéologue de l’IAA, a retourné le juglet dans sa main et a été choqué lorsqu’une poignée de pièces de monnaie est sortie avec la saleté.

«C’est la première fois de ma carrière d’archéologue que je découvre de l’or, et c’est extrêmement excitant», a déclaré Gellman dans un communiqué.

Les pièces étaient passionnantes non seulement parce qu’elles étaient en or, mais aussi parce qu’elles permettaient de déterminer facilement l’âge de la cache au trésor. Ils datent tous entre les années 940 et 970, selon l’IAA. Cette époque a été une période de changement politique majeur, lorsque la dynastie chiite fatimide a conquis l’Égypte, la Syrie et Israël, tous qui étaient auparavant sous le règne de la dynastie sunnite abbasside.

Les pièces de monnaie représentent cette transition: deux ont été frappées dans la ville de Ramla dans le centre d’Israël pendant le règne du calife sunnite al-Muti ‘et de son gouverneur régional, Abu’ Ali al-Qasim ibn al-Ihshid Unujur (également orthographié Abu’l -Qasim Unujur ibn al-Ikhshid), qui était en charge entre 946 et 961. Les deux autres ont été frappés au Caire sous le règne du dirigeant chiite al-Mu’izz (953-975 après JC) et de son successeur, al- ‘ Aziz (975–996 après JC).

Quatre pièces d’or datant d’au moins 1050 ans de la dynastie fatimide. (Crédit d’image: Dafna Gazit / Israel Antiquities Authority)

Robert Kool, expert en pièces de monnaie à l’IAA, pèse l’une des pièces d’or trouvées dans le quartier juif de Jérusalem. (Crédit d’image: Shai Halevi / Autorité des antiquités d’Israël)

L’expert en pièces de monnaie Robert Kool examine l’une des pièces d’or trouvées dans le juglet. Les pièces étaient si bien conservées qu’elles étaient identifiables même sans nettoyage. (Crédit d’image: Shai Halevi / Autorité des antiquités d’Israël)

Les pièces auraient représenté quatre mois de salaire pour un ouvrier ordinaire à l’époque. (Crédit d’image: Dafna Gazit / Israel Antiquities Authority)

Le directeur des fouilles, David Gellman, de l’Autorité des antiquités d’Israël, montre l’endroit où la cruche remplie d’or a été trouvée en face de la place du Mur occidental. (Crédit d’image: Yoli Schwartz / Israel Antiquities Authority)

Les pièces étaient parfaitement conservées et n’avaient même pas besoin d’être nettoyées pour être identifiées, a déclaré Robert Kool, un expert en pièces de monnaie à l’IAA, dans le communiqué. C’est la première fois en 50 ans qu’une cache d’or de la période fatimide est découverte dans la vieille ville de Jérusalem, a-t-il ajouté. L’argent peut avoir représenté la totalité des économies de quelqu’un, ou peut-être juste une fraction de la richesse d’une famille, selon qui l’a caché.

« Quatre dinars représentaient une somme d’argent considérable pour la plupart de la population, qui vivait dans des conditions difficiles à l’époque », a déclaré Kool. «C’était égal au salaire mensuel d’un fonctionnaire mineur, ou à quatre mois de salaire pour un ouvrier ordinaire.

Mais d’autres auraient fait beaucoup plus, a déclaré Kool. « Un haut fonctionnaire du Trésor pourrait gagner 7 000 dinars or par mois », a déclaré Kool, « et aussi recevoir des revenus supplémentaires de ses propriétés rurales s’élevant à des centaines de milliers de dinars or par an. »

Cette découverte fait suite à la découverte d’une réserve de pièces d’or vieilles de 1100 ans en Israël l’été dernier et d’un trésor caché de pièces d’or vieilles de 1200 ans dans la ville israélienne de Yavne en janvier.

