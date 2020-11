Une ancienne idole et actrice de films pour adultes actuelle révèle combien d’argent elle gagne par vidéo

Seungha est un ancien membre de BaBa.

Et après son départ du monde des idoles, Seungha est devenue une actrice de films pour adultes, dont elle a davantage parlé dans un téléchargement de Télévision sur la vie sexuelle sur Youtube.

Depuis que Seungha est née en 2000, cela ne lui fait que 20 ans.

Mais à un si jeune âge, Seungha a révélé qu’elle gagnait une somme incroyable dans sa nouvelle carrière d’actrice de films pour adultes.

Seungha a fait ses débuts en tant qu’idole au lycée et, un an plus tard, elle a décidé de changer de carrière.

Selon Seungha, elle a joué dans 40 films à peine 2 mois après ses débuts, et elle a révélé combien d’argent elle gagnait par vidéo.

Cela varie d’une actrice à l’autre, mais ils ont pris en compte le fait que je suis une débutante qui était autrefois une idole de groupe de filles. Je suis payé le prix d’une berline domestique en Corée par film. – Seungha

C’est n’importe où à partir de 20 000 € US!

