Une ampoule intelligente et une caméra de sécurité: Realme se lance dans l’Internet des objets à l’IFA 2020

Bien que Realme soit né en tant qu’entreprise de smartphones, au cours de ses deux années d’existence, l’entreprise a pris certaines mesures pour créer son propre écosystème de produits. Aujourd’hui, à l’IFA 2020, la firme en a donné encore deux après avoir annoncé le lancement de ses deux premiers produits pour la maison connectée: une ampoule intelligente (Realme Smart Bulb) et un caméra de sécurité (Realme Smart Cam 360º).

Comme l’a confirmé Giang Cao, Digital Manager de Realme Europe, les deux produits arriveront bientôt en Europe. Ils ne le feront pas seuls, ils le feront accompagné d’un bon lot de produits comme une nouvelle horloge circulaire avec écran AMOLED, deux écouteurs à réduction de bruit active et leurs nouveaux smartphones des séries 7, X7 et V. Tout cela fera partie du même écosystème avec le smartphone comme cerveau et l’application Realme Link en tant que lien.

Voici l’ampoule et la caméra de sécurité Realme

La Realme Smart Cam 360º Il s’agit du «premier produit de sécurité domestique de Realme», selon Cao, dont les mots peuvent être interprétés comme ayant plus d’idées en cours. C’est un appareil photo très simple et minimaliste. Il est capable de tourner à 360 degrés pour éviter les angles morts (avec correction de la distorsion) et dispose d’une série d’algorithmes d’annulation de bruit qui amélioreront la qualité de l’image.

Lorsqu’il fait nuit et que la caméra ne peut pas «bien voir», elle utilisera un système de vision nocturne infrarouge pour continuer à capturer l’image. Et en parlant de capturer des choses, la caméra a un système de détection de mouvement basé sur une intelligence artificielle qui, en plus, enverra des alertes en temps réel en cas de détection de mouvements étranges. Il prend également en charge la voix bidirectionnelle.

Et qu’en est-il de la confidentialité? D’une part, la caméra monte un couverture physique qui permet à la lentille d’être complètement couverte. D’autre part, la vidéo ne peut être stockée que localement (sur une carte microSD jusqu’à 128 Go) et le contenu n’est accessible que via l’application mobile Realme Link. AES / TLS 1.2 se chargera de crypter les deux appareils et le processus de communication entre eux.

Le prochain produit annoncé aujourd’hui par Realme est le Ampoule intelligente Realme, qui est également la première ampoule intelligente de la marque. L’ampoule prend en charge jusqu’à 16 millions de couleurs, une température de couleur entre 1700K et 6500K et Realme garantit que a une durée de conservation de 13 ans. Comme avec l’appareil photo, l’ampoule intelligente Realme peut être contrôlée manuellement via Realme Link, bien que la société ait expliqué qu’elle prend également en charge les commandes vocales.

Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie officielle, au-delà de la promesse que arrivera en Europe “très bientôt”. Il n’y a pas non plus d’informations concernant le prix. Ce qui est clair, c’est que Realme envisage de créer un écosystème de produits connectés qui, d’une certaine manière, rappelle un peu la stratégie de Xiaomi. Nous devrons attendre que ces produits atteignent nos frontières non seulement pour les connaître de première main, mais aussi comment ils rivalisent de prix avec l’entreprise chinoise.