une aide pour jouer plus et mieux

L’industrie du jeu vidéo est l’une des plus importantes au monde. Des millions de personnes utilisent chaque jour une console de jeu ou un PC pour profiter de leur temps libre, ou même comme moyen professionnel de gagner de l’argent. Mais même les joueurs les plus occasionnels voudront jouer de leur mieux. Malheureusement, cela ne se produit pas tout le temps, et il y a plusieurs raisons pour lesquelles la performance d’un joueur n’est pas toujours aussi efficace, et donc amusante, qu’elle pourrait l’être. Il y a des joueurs professionnels qui ont commencé à utiliser un complément naturel qui les aide dans leur tâche: l’huile de CBD. Ce composé à base de plantes, disponible en toute sécurité sur des sites en ligne tels que la boutique CBD Justbob, se distingue par la longue liste d’avantages possibles que son utilisation implique; aussi pour les joueurs.

Voyons ici quelques raisons pour lesquelles l’huile de CBD peut être utile et bénéfique à la fois aux amateurs et aux professionnels des jeux vidéo.

Le CBD nous donne une meilleure concentration et énergie

Cela nous permettra de jouer de la meilleure façon pendant de plus longues périodes. La raison de ce problème est que nos corps sont dans une bataille constante pour atteindre l’homéostasie. Chaque fois que nous avons un problème qui affecte notre capacité à rester concentré, notre état mental n’est pas au bon endroit pour nous permettre de jouer au plus haut niveau de performance. L’huile de CBD peut aider, car elle améliore la concentration de ceux qui la prennent. Des recherches ont été publiées suggérant que le CBD peut soulager les symptômes de nervosité et de stress, vous permettant d’être plus productif dans toutes les tâches et tous les emplois.

Le CBD peut également augmenter les sentiments d’énergie et le contrôle des événements, ce qui facilite également la concentration. Pour tous ceux qui voient leur niveau de jeu baisser, ils peuvent sûrement bénéficier de l’utilisation de l’huile de CBD pour se concentrer sur les actions et les stratégies du jeu.

Le CBD augmente la motivation

Il est courant dans de nombreux jeux que le moment où le joueur doit continuer à s’efforcer de monter de niveau, mais, en même temps, a du mal à se motiver avant ce défi. L’huile de CBD peut vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin pour continuer.

Le THC, un autre composé commun dérivé de la marijuana, peut réduire la mémoire et la motivation. Il s’agit d’un problème de productivité car il est directement lié à votre capacité à planifier pour l’avenir. Il existe également des liens entre le THC et une motivation réduite. Le CBD, en revanche, a l’effet complètement opposé.

Des études menées sur les effets du CBD sur les troubles de la motivation (y compris la dépression et la toxicomanie) ont conclu que les effets du CBD pourraient en faire une option de traitement très efficace. Les résultats suggèrent des effets de traitement prometteurs et des mécanismes d’action potentiellement chevauchants pour le CBD dans ces cas, soutenant son utilisation comme stimulateur de motivation face aux défis quotidiens.

Le CBD améliore le sommeil

Le sommeil est très important pour un joueur. Si vous n’en avez pas assez, vous vous sentirez somnolent et aurez du mal à rester concentré, ce qui réduira la qualité des performances et l’expérience globale. Jouer à de nombreux jeux vidéo peut également affecter le cycle veille-sommeil et entraîner de mauvaises habitudes de sommeil.

Cependant, les tests effectués dans le cadre d’études médicales montrent que la prise d’huile de CBD peut améliorer la qualité du sommeil et, par conséquent, prévenir ce problème. En effet, le CBD agit sur le système endocannabinoïde (ECS) du corps pour réguler le cycle veille-sommeil. C’est ce qui nous fait nous sentir éveillés et alertes pendant la journée, mais détendus et prêts à dormir la nuit.

Le CBD protège le cerveau de la dégénérescence induite par le stress

Si les choses ne se passent pas comme prévu, les jeux peuvent parfois être très stressants. Par exemple, échouer à la fin du niveau et devoir tout recommencer peut rendre frustrés même les personnes les plus calmes. Le stress affecte le corps de plusieurs manières. Dans les cas graves, il peut même provoquer une dégénérescence cérébrale, il est donc important de réduire le stress autant que possible. Dans cet aspect également, le CBD peut aider.

Il a été démontré que le CBD réduit le stress et protège le cerveau de la neurodégénérescence grâce à ses propriétés anti-inflammatoires. Par conséquent, son utilisation comme une habitude saine peut être un bon allié à la fois pour la prévention dégénérative et le contrôle du stress.

L’huile de CBD réduit les douleurs musculaires et articulaires

Les joueurs de jeux vidéo sont sujets à des blessures différentes par rapport aux autres sports. Ils touchent principalement les tendons et les ligaments du poignet, du coude et de l’épaule.

Voici quelques-unes des blessures les plus courantes que vous pouvez subir en jouant à des jeux vidéo:

Syndrome du canal carpien. Le canal carpien est situé dans le poignet et est responsable du passage des nerfs à la main. Les joueurs ont tendance à plier les poignets de manière inconfortable, ce qui signifie que le canal carpien peut se fermer, ce qui entraîne des nerfs pincés causant douleur et inconfort au poignet et à l’avant-bras.

Coude de souris. Ceci est une variante du “tennis elbow” plus courant et se produit à la suite d’une utilisation prolongée de cet appareil. Elle est causée par de petites fissures à la base des tendons du coude qui contrôlent le mouvement de flexion du poignet.

Douleur lombaire. Ceci est courant chez les joueurs assis sur leur chaise pendant plusieurs heures à la fois. Elle est également causée par une mauvaise posture et des muscles et des disques endommagés dans la colonne vertébrale.

L’huile de CBD peut réduire les douleurs musculaires et articulaires pour créer une expérience de jeu plus agréable. Il y a eu beaucoup de recherches dans ce domaine par des scientifiques et des chercheurs. Les résultats suggèrent que le CBD peut réduire l’inflammation dans les zones douloureuses, traiter les douleurs nerveuses et même aider les personnes atteintes de maladies résistantes à d’autres traitements.

Ces avantages de l’utilisation de l’huile de CBD ont conduit les joueurs professionnels à l’intégrer en tant que complément à leurs habitudes saines. Un composé naturel qui peut vous aider à rester dans le jeu et à en profiter davantage et mieux.