Une affiche officielle effrayante tombe pour un film d’horreur sur Winnie l’ourson

Une affiche officielle est enfin tombée pour ce film d’horreur sur Winnie l’Ourson.

Les gens n’en croyaient pas leurs yeux quand ils ont vu des images d’un prochain film slasher sur un tueur fait pour ressembler à l’ours qui aime le miel.

Cependant, il est très évident que l’ours dans Winnie l’Ourson : Sang et Miel aime le meurtre.

Crédit : Jagged Edge Productions

L’affiche a commencé à faire le tour des réseaux sociaux le 14 juillet et les gens disent que cela les a rendus encore plus enthousiastes à l’idée de voir le film.

Une personne a écrit: « Je suis étonné que ce soit une vraie chose. »

Un autre a ajouté: « Cela va être incroyable. »

Un troisième a déclaré: « Cela va si dur. »

On sait très peu de choses sur le film jusqu’à présent. La seule chose que le public a reçue est quelques images et maintenant une affiche.

Le réalisateur du film, Rhys Waterfield, a parlé un peu de l’intrigue à Variety en disant : « [Pooh and Piglet are] les principaux méchants, se déchaînent.

Il a ajouté: « Christopher Robin est éloigné d’eux, et il n’est pas [given] leur nourriture, cela a rendu la vie de Winnie et Porcinet assez difficile.

« Parce qu’ils ont dû se débrouiller seuls, ils sont essentiellement devenus sauvages.

Crédit : Jagged Edge Productions

« Ils sont donc retournés à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés : ils sont comme un ours et un cochon vicieux qui veulent se promener et essayer de trouver une proie. »

Sur la base des images publiées en mai, il est clair que Pooh et Piglet trouvent leurs victimes vivant dans une maison qui semble être assez isolée.

Une image montre des versions grotesques de Pooh et Piglet, qui étaient si chéris dans l’enfance de tout le monde, debout derrière une femme dans un bain à remous (c’est vraiment vraiment troublant).

Nous voyons également l’un des personnages debout sur ce qui semble être une femme kidnappée et ligotée, soulignant que ce film ne va pas retenir son essence sinistre.

Crédit : Jagged Edge Productions

Waterfield a déclaré que ce serait probablement un peu choquant de voir le personnage d’enfance préféré de tout le monde devenir si sinistre.

« C’est effrayant mais il y a aussi des choses amusantes… il y a des plans de Winnie l’Ourson dans une voiture et de le voir avec ses petites oreilles derrière le volant et comme aller lentement là-bas [to murder her,] », a-t-il déclaré à Variété.

Pour le moment, nous n’avons pas de date de sortie confirmée, mais il est estimé que le slasher tordu pourrait être là dès la fin de 2022, car le film est dans sa phase de post-production.

Pooh sera joué par l’acteur d’horreur Craig David-Dowsett, tandis que Chris Cordell jouera le rôle de Porcinet.