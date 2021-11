Une affiche du Studio 666 révèle un film d’horreur de la maison hantée de Dave Grohl et Foo Fighters

Un nouveau film d’horreur est en cours de développement avec le groupe Foo Fighters de Dave Grohl. Open Road Films aurait acquis les droits mondiaux de Studio 666, un film d’horreur réalisé par BJ McDonnell et écrit par Jeff Buhler et Rebecca Hughes. Il met en vedette Grohl aux côtés des autres membres du groupe Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett et Rami Jaffee, ainsi que Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega et Jeff Garlin.

Le film est basé sur une histoire de Dave Grohl. Par collisionneur, un synopsis pour Studio 666 lit que le film « se concentrera sur le groupe alors qu’ils emménagent dans un manoir notoire à Encino, connu pour son histoire sombre du rock and roll dans le but de commencer à enregistrer leur dixième album tant attendu. Au moment où la créativité s’épanouit, Grohl découvre lui-même confronté à de sinistres forces surnaturelles qui remettent en question non seulement la capacité du groupe à terminer le nouvel album, mais aussi à s’échapper avec leur vie. »

« Après des décennies de vidéoclips ridicules et de nombreux documentaires musicaux à notre actif, il était enfin temps de passer au niveau supérieur … Un long métrage de comédie d’horreur », a déclaré Dave Grohl dans un communiqué. « Comme la plupart des choses Foo, Studio 666 a commencé avec une idée farfelue qui s’est transformée en quelque chose de plus grand que nous n’aurions jamais imaginé possible. Filmé dans la même maison où nous avons enregistré notre dernier album Médecine à minuit (Je vous ai dit que cet endroit était hanté !) Nous voulions retrouver la magie classique de tous nos films rock and roll préférés, mais avec une torsion : un gore hilarant qui f–king ROCKS. »

Il a ajouté: « Et maintenant, avec l’aide de Tom Ortenberg et de l’équipe d’Open Road Films, nous pouvons enfin sortir ce chat du sac après l’avoir gardé notre secret le mieux gardé pendant deux ans. Soyez prêt à rire, crier et headbanger dans votre pop-corn. Studio 666 va te foutre en l’air. »

« Studio 666 est une combinaison parfaite de toutes les choses que j’aime », a déclaré le réalisateur BJ McDonnell. « Le rock, l’horreur et la comédie sont tous liés dans un film très excitant. Je suis très heureux d’avoir fait équipe avec le Foo Fighters pour créer un film « Band » à l’ancienne. Cela fait des années que nous n’avons pas vu quelque chose comme les Beatles Aider!, Les Monkees Diriger, ou KISS rencontre le fantôme du parc. Prenez ce film de groupe old school amusant des années 60/70, mélangez-le avec l’horreur et Studio 666 est né! Je suis tellement ravi que le public du cinéma et de la musique se réunisse et apprécie notre film. »

Dave Grohl a une certaine expérience du cinéma, ayant réalisé de nombreux documentaires ainsi que des vidéoclips. Son doc sur le van touring, Ce qui nous motive, est sorti sur Prime Video en avril. En tant qu’acteur, il a fait de nombreuses apparitions dans divers films et émissions de télévision, souvent comme lui-même. L’année dernière, il a fait une apparition dans la suite de la comédie Bill & Ted affrontent la musique, et est déjà apparu dans des films comme Tenacious D dans le Pick of Destiny, Les Muppets, et Ville du son.

Studio 666 devrait sortir dans les salles de cinéma le 25 février 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.

