Une affiche de pizza à la réglisse plonge Alana Haim dans le pays des merveilles des années 70 de Paul Thomas Anderson

Une nouvelle affiche a été dévoilée pour Paul Thomas Anderson Pizza à la réglisse. La feuille à l’ancienne s’appuie fortement sur l’esthétique des années 70 de la comédie dramatique du passage à l’âge adulte. Il présente l’art des personnages portant leurs plus belles tenues, tout droit sorti de cette décennie. L’affiche ressemble à une publicité pour un festival de musique hippie avec des couleurs vives, des dessins détaillés et un fond ensoleillé. Les deux stars du film, Alana Haim et Cooper Hoffman, occupent la majorité de l’affiche.

Pizza à la réglisse est le neuvième film réalisé par Paul Thomas Anderson, qui écrit et produit également. Les autres producteurs incluent Sara Murphy et Adam Sumner. La partition musicale vient de Johnny Greenwood de Radiohead. En plus de Haim et Hoffman, Licorice Pizza met également en vedette Bradley Cooper, Sean Penn, Tom Waits, Benny Safdie et Maya Rudolph.

« Pizza à la réglisse est l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine qui grandissent, courent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, 1973. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, le film retrace la navigation perfide du premier amour.

La bande-annonce de Licorice Pizza publiée en septembre montre ce qui semble être une histoire d’amour de passage à l’âge adulte avec un soupçon de danger. Il présentait « Life On Mars » de David Bowie alors que nous voyons les personnages entrer dans le drame tout en traitant également de problèmes relationnels.

Anderson est un réalisateur dont on parle généralement de films pendant la saison des Awards. Il a été nominé deux fois pour le meilleur réalisateur et le meilleur film aux Oscars, à la fois pour Il y aura du sang et Fil fantôme. Cela pourrait être le cas pour Pizza à la réglisse ainsi que les premières réactions sont sorties récemment et elles sont très positives.

Ben Mekler a partagé sa réaction sur Twitter en disant : » LICORICE PIZZA est le film le plus personnel de PTA. Hilarant, sincère et susceptible de diviser. Cooper Hoffman fait des débuts époustouflants et Bradley Cooper mange quatre, peut-être cinq disques vinyle à l’écran. été réel, ils n’ont jamais coupé. J’ai absolument adoré ça. «

Le critique Ben Mankiewicz a salué la performance de Haim en déclarant que « Le monde du cinéma doit se préparer au charme, à la sympathie et à l’humanité irrésistibles d’Alana Haim dans @licoricepizza. »

L’acteur John C. Reilly a également fait l’éloge de la performance de Haim dans une conversation avec la chanteuse/actrice pour Interview Magazine. Reilly, qui a travaillé avec Anderson sur dur huit, Soirées Boogie et Magnolia, visité le plateau et admiré le travail de Alana Haïm.

« Quand Paul m’a envoyé ce premier test d’écran, je me suis dit ‘Mec, si tu peux les garder libres, je pense que tu as un film. Tu connais la phrase ‘Tu ne peux pas la quitter des yeux ?’ J’ai déjà ressenti ce sentiment en regardant une cheminée ou un bébé, mais rarement avec des adultes », a déclaré Reilly. « Quand j’ai visité le plateau, je me souviens d’être assis là et d’être collé au moniteur, même entre les prises. Je me suis tourné vers Paul et je me suis dit : » Tu ne peux pas la quitter des yeux, putain. » Il m’a regardé comme ‘N’est-ce pas ?' »

« Le seul autre acteur qui me fait ressentir ça est Joaquin Phoenix », a poursuivi Reilly. « Le regarder, c’est comme regarder un raton laveur fouiller dans les poubelles. Que va-t-il faire maintenant ? Pourquoi regarder autre chose pendant que cela se passe ? C’est difficile de garder cette énergie devant la caméra, Alana. moi. Combien de fois diriez-vous que vous êtes tombé amoureux ? » Pizza à la réglisse est prévue pour une sortie limitée le 26 novembre et ouvrira dans tout le pays le 25 décembre.

