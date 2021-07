Une affiche de Nope révèle le nouveau film d’horreur de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya et Keke Palmer

Jordan Peele a dévoilé le nom de son troisième long métrage en tant que réalisateur, et on sait désormais qu’il s’appellera simplement Nan. Jeudi, Peele a tweeté une image de l’affiche officielle du film, bien qu’il n’ait offert aucune autre explication. Avec les noms de trois membres de la distribution, le titre Nan peut être vu en majuscules sur l’affiche. La date de sortie du 22 juillet 2022 — dans exactement un an à partir d’aujourd’hui — est également indiquée en bas, avec la promesse qu’il ne sortira qu’en salles.

Le nom de Peele est en haut de l’affiche qui décrit le nouveau film comme « une nouvelle terreur dans l’esprit du lauréat d’un Oscar Jordan Peele ». Sont également révélés les principaux membres de la distribution avec Nan avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer et Steven Yeun. Peele a déjà travaillé avec Daniel Kaluuya au Sortez, qui a valu à l’acteur une nomination à l’Oscar du meilleur acteur. Kaluuya a récemment remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Judas et le Messie noir.

Keke Palmer, quant à elle, a récemment été nominée pour un Primetime Emmy Award de la meilleure actrice dans une comédie ou un drame pour sa série Turnt Up de Keke Palmer avec les Taylors. Elle a également été nominée pour un Daytime Emmy pour avoir co-animé le talk-show Strahan, Sara et Keke. L’année dernière, Palmer a également accueilli les MTV Video Music Awards. En tant qu’actrice, elle est apparue dans des films comme Réunion de famille de Madea, Rétrécir, et arnaqueurs. Ses nombreux crédits sur petit écran incluent True Jackson, vice-président, Winx Club, Reines des cris, Gare de Berlin, et Pousser un cri.

Compléter NanLa distribution principale de est un autre nominé aux Oscars. Steven Yeun, qui est très connu pour son rôle de Glenn Rhee dans Les morts qui marchent, a continué à jouer dans des films comme Okja, Grabuge, et Désolé de vous déranger. Il est également comédien de doublage avec des rôles principaux dans les émissions d’animation Espace final, Tuca & Bertie, et Invincible. Pour son rôle dans le drame acclamé de Lee Isaac Chung Minari, Yeun a été nominé pour le meilleur acteur aux Oscars, devenant ainsi le premier acteur américano-asiatique à recevoir cet honneur.

Jordan Peele a toujours été très discret sur ses projets avant la sortie, nous n’entendrons donc peut-être pas grand-chose d’autre sur Nan dans le futur proche. Ce que nous savons, c’est que Peele a écrit le scénario et sert de réalisateur et de producteur. Ian Cooper de Peele’s Monkeypaw Productions produit également. La vice-présidente principale de la production Sara Scott et le directeur créatif Tony Ducret superviseront le projet pour Universal.

Auparavant surtout connu pour son travail dans la comédie avant de devenir réalisateur, Peele a fait ses débuts en tant que réalisateur en 2017 avec le succès critique Sortez. Gagnant Peele un Oscar du meilleur scénario original, le succès du film l’a instantanément établi comme un cinéaste à prendre au sérieux à Hollywood, malgré son expérience dans la comédie. Son suivi Nous a également connu un grand succès lors de sa sortie en 2019, impressionnant les critiques et générant d’énormes bénéfices au box-office.

Nan devrait sortir en salles le 22 juillet 2022. On ne sait pas quand Peele divulguera de nouvelles informations avec une année complète avant la première du film. La nouvelle affiche nous vient de Jordan Peele.

Sujets : Non