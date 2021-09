Une affiche de Finch envoie Tom Hanks dans l’Apocalypse avec ses compagnons chien et robot

La première affiche a été dévoilée pour Bouvreuil, un drame de science-fiction d’Apple et Amblin avec Tom Hanks. Hanks dirige le casting en tant qu’ingénieur en robotique dans l’espoir de faire appel à des robots pour s’occuper de son chien une fois qu’il sera parti, et la nouvelle affiche révèle un bon aperçu du personnage avec ses meilleurs amis. Bouvreuil sortira sur Apple TV+ en novembre, et pour l’instant, vous pouvez consulter la nouvelle affiche ci-dessous.

Tom Hanks est Finch, le chef d’une famille improbable en voyage pour redécouvrir la joie et l’émerveillement de ce que signifie être en vie. Diffusion le 5 novembre, uniquement sur @AppleTVPlus.#Bouvreuil@TomHanks@Apple TV#AmblinDivertissementpic.twitter.com/5HMRKrACPY – Amblin (@amblin) 16 septembre 2021

Dans Bouvreuil, Hanks incarne le personnage principal, un « ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche. Mais Finch, qui vit dans un bunker souterrain depuis une décennie, a construit un monde de son propre qu’il partage avec son chien, Goodyear. Il crée un robot, joué par Caleb Landry Jones, pour surveiller Goodyear quand il ne peut plus. Alors que le trio se lance dans un voyage périlleux dans un Ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer à sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que cela signifie d’être en vie. »

Miguel Sapochnik (Game of Thrones) dirige Bouvreuil sur un scénario de Craig Luck et Ivor Powell. Powell produit également aux côtés de Kevin Misher, Jack Rapke et Jacqueline Levine. Amblin, Reliance Entertainment et Walden Movie sont les sociétés derrière la production.

S’il y a quelqu’un qui peut jouer ce genre de rôle, c’est bien Tom Hanks. Considérons également que Hanks a l’habitude de jouer un homme isolé en tant que star de Naufragé, mais tout ce qu’il avait à l’époque était un ballon de volley. Apple avait déjà publié une première photo de Tom Hanks dans Finch, qui s’intitulait auparavant biographie, et cette seule image a suffi à enthousiasmer ses fans pour le film.

Il s’agit du deuxième projet majeur avec Hanks repris par Apple Original Films. La société a déjà acquis le thriller de la Seconde Guerre mondiale Levrette de Sony Pictures, un film également écrit par Hanks. Il met en vedette Hanks en tant que commandant de la marine américaine lors de sa première mission en temps de guerre pour défendre un convoi de navires marchands contre des sous-marins pendant la bataille de l’Atlantique en 1942. Alors que Tom Hanks avait le cœur brisé par sa sortie en streaming, il a fait ses débuts sur Apple TV + en juillet 2020 pour grand succès, obtenant de bons résultats auprès des critiques et une nomination à l’Oscar du meilleur son.

« En tant que gars qui retourne encore et encore à la Seconde Guerre mondiale, je vois une corrélation directe avec la vie telle qu’elle est vécue en ce moment », a déclaré Hanks à propos de son inspiration pour Levrette, via EW. « Je vois les mêmes questions posées et les mêmes solutions recherchées dans les histoires de la Seconde Guerre mondiale, bien qu’il s’agisse de pièces d’époque, bien qu’il s’agisse de pièces de musée qui recréent un monde. Pour moi, il s’agissait toujours de : que ferions-nous faire si nous étions dans les mêmes circonstances ? Et devinez quoi ? Nous sommes dans beaucoup de ces circonstances en ce moment.

Bouvreuil sera présenté en première sur Apple TV + le 5 novembre. Il y aura également beaucoup plus de Tom Hanks d’où cela vient. Il devrait également apparaître en tant que colonel Tom Parker dans le prochain biopic Elvis aux côtés d’Austin Butler en tant que roi du rock ‘n’ roll. Hanks jouera également Geppetto dans le prochain remake en direct de Disney’s Pinocchio.

Sujets : Apple TV Plus