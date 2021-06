Une adorable « grenouille chocolatée » découverte dans un marais infesté de crocodiles

Avec de grands yeux caricaturaux, un sourire timide joue contre joue et une peau comme du chocolat au lait, ce la grenouille est si adorable que vous pourriez juste le manger. Les scientifiques qui l’ont découvert dans les marais de Nouvelle-Guinée pensaient apparemment la même chose ; ils l’ont surnommée la « grenouille au chocolat ».

Cet amphibien couleur bonbon, décrit pour la première fois dans une étude publiée le 20 mai dans le Journal australien de zoologie , est étroitement lié à l’iconique rainette verte (Litoria caerulea) qui est commun dans tout le nord et l’est de l’Australie. De là, la Nouvelle-Guinée n’est qu’à quelques pas ; les deux îles étaient même reliées par un pont terrestre jusqu’à il y a environ 10 000 ans. Au cours de leur longue histoire en tant que voisins, l’Australie et la Nouvelle-Guinée ont accueilli bon nombre des mêmes types d’animaux.

Dans leur nouvelle étude, des chercheurs basés au Queensland Museum en Australie ont voulu brosser un portrait de famille plus clair de la lignée de la rainette verte sur les deux îles. Ils se sont donc rendus en Nouvelle-Guinée et ont collecté des spécimens de grenouilles dans les écosystèmes de type savane du sud de l’île, ainsi que dans les forêts marécageuses du nord. C’était là – dans un marais chaud plein de croco — que l’équipe a trouvé la grenouille chocolatée.

En rapport: Déglutition des yeux et naissance par la bouche : faits étranges sur les grenouilles

« Nous avons nommé la nouvelle grenouille Litoria mira parce que le mot « mira » signifie « surpris » ou « étrange » en latin », auteur principal de l’étude, Paul Oliver, biologiste au Queensland Museum et à l’Université Griffith en Australie, dit dans un communiqué .

UNE ADN l’analyse a montré que L. mira le plus proche parent vivant est Litoria caerulea, et les deux grenouilles ont un cri d’accouplement identique, que les chercheurs ont décrit comme « un aboiement profond et râpeux répété en longues séries, » crawk, crawk, crawk. « »

Pourtant, les deux cousins ​​ont des différences claires. outre L. mira peau de couleur cacao, la grenouille est également plus petite (et osons dire plus mignonne) que son cousin vert commun, avec des mâles mesurant un peu moins de 76 millimètres de la tête aux fesses et des femelles mesurant un peu plus – ce qui dans les deux cas est d’environ la largeur d’une carte de crédit standard.

Bien que cette grenouille brune qui aboie soit sans doute la découverte la plus étrange de la recherche de l’équipe, ils ont également catalogué 29 autres parents de la rainette verte sautant à travers la Nouvelle-Guinée, démontrant davantage comment la vie sur l’île et sur le continent australien a été intimement liée depuis des milliers de années. Craw, craw!

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.