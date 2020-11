Une adolescente trans engage une action en justice concernant les délais d’attente dans les cliniques de genre

Un adolescent transgenre engage une action en justice au cours des années d’attente auxquelles sont confrontés les jeunes qui cherchent des rendez-vous avec des spécialistes du NHS.

Les services du NHS pour les adultes transgenres et les enfants trans ont des listes d’attente de plusieurs années pour un premier rendez-vous, les adolescents devant attendre environ trois ans pour être vus dans la seule clinique pour jeunes, le Gender Identity Development Service, basé à Londres.

Les temps d’attente excessifs vont à l’encontre d’un objectif à l’échelle du NHS inscrit dans la loi pour que les gens soient vus dans les 18 semaines, et un adolescent prend maintenant le système.

Le garçon de 14 ans, identifié uniquement comme Reece, a commencé le processus de contestation judiciaire avec le soutien du groupe d’activistes juridiques Good Law Project.

Dans une lettre avant action envoyée au NHS England, les avocats du Good Law Project expliquent: «Nous sommes conscients que de nombreux enfants attendent de deux à trois ans, certains rapports suggérant que les temps d’attente approchent de quatre ans.

«Nous soutenons que NHS England agit illégalement en ne garantissant pas que [people referred to the clinic] ont commencé un traitement approprié dans les 18 semaines. »

«En outre, NHS England agit illégalement en ce que, suite à la notification qu’il n’accepte pas les délais d’attente et exige un fournisseur alternatif, que NHS England n’a pris aucune mesure pour organiser une disposition alternative pour [the teen]. »

La lettre appelle NHS England à « confirmer l’emplacement et la nature de la disposition alternative qu’il est prêt à commander » et à indiquer « quelles mesures, le cas échéant, NHS England prend actuellement pour travailler avec la fiducie pour réduire les temps d’attente à le niveau convenu de 18 semaines, y compris toutes les étapes pour étendre la capacité du service GID à la fiducie ».

Adolescent trans forcé d’intenter une action en justice parce que «personne d’autre ne nous défend».

L’adolescent a déclaré: «Les médecins et les experts du monde entier sont d’accord sur les soins de santé dont les autres personnes trans ont besoin. Mais dans ce pays, il est impossible d’accéder à ces soins.

S’adressant à la BBC, il a expliqué qu’il ne voulait pas recourir à la mesure mais que «personne d’autre ne défend les jeunes trans».

Il a ajouté: «Je connais plus de 30 personnes trans, de l’école et des groupes LGBT. Tout le monde attend depuis des mois, voire des années, mais personne n’a encore pu entrer.

«C’est effrayant car cela montre que le service n’est pas disponible pour les personnes qui en ont besoin.»

Les retards signifient que les enfants transgenres sont laissés pendant des années sans soutien psychologique spécialisé, et au moment où beaucoup sont vus, il est trop tard pour eux de commencer un traitement anti-pubertaire.

Dans un communiqué, Good Law Project a ajouté: «Les enfants perdent l’occasion d’être vus dans une fenêtre dans laquelle ils peuvent obtenir un traitement efficace. En pratique, ils se voient refuser l’accès aux traitements qui sont corrélés à une meilleure santé mentale et à une réduction du risque de suicide.

«Quelle que soit votre opinion sur le bon régime de traitement pour les jeunes atteints de dysphorie de genre, il ne peut pas être juste qu’ils soient confrontés à de longues listes d’attente juste pour avoir un premier rendez-vous avec un spécialiste.

«C’est pourquoi Good Law Project et l’un des adolescents concernés ont écrit au NHS England pour leur donner l’opportunité de s’engager concrètement et de manière significative à s’acquitter de leurs obligations statutaires envers les jeunes.

«Si ce n’est pas le cas, nous engagerons des poursuites judiciaires. Nous pensons que nous avons un dossier juridique très convaincant. »

Le groupe ajoute: «La contestation juridique visant à garantir que le NHS England respecte ses obligations envers les enfants et les jeunes sera notre premier cas parmi tant d’autres à protéger cette communauté la plus défavorisée – et la plus discriminée. Nous resterons aux côtés de nos amis trans. »

Contrairement aux cliniques d’identité de genre pour adultes, qui répertorient leurs années d’attente sur leur site Web, le GIDS ne publie pas d’estimation officielle du temps d’attente.

Son site Internet dit: «Nous sommes conscients que le temps que les jeunes doivent attendre pour un premier rendez-vous ici à GIDS est long. Nous travaillons dur pour réduire les temps d’attente, notamment avec nos commissaires NHS England.

«Ces délais d’attente plus longs font suite à une forte augmentation du nombre de références à notre service au cours des dernières années.

«Il n’est pas possible de donner les temps d’attente attendus individuellement de manière précise. Nous savons qu’il est frustrant de ne pas avoir une idée précise du temps qu’il faudra peut-être attendre, mais les temps d’attente peuvent changer. Nous pourrions induire les gens en erreur si nous essayons d’être trop précis sur les futurs délais d’attente.

«Nous rencontrons actuellement des jeunes pour leur premier rendez-vous au GIDS qui ont été référés en 2018.»