Une adolescente queer bombardée de boîtes de conserve et d’abus vils lors d’une attaque vicieuse

Un jeune de 17 ans de New York a été brutalement attaqué par trois hommes qui leur ont jeté des boîtes de conserve tout en hurlant des insultes homophobes, les faisant déchirer le ligament du genou.

Selon Nouvelles de la ville gay, l’adolescent marchait dans Melrose Playground dans le Bronx le 12 décembre vers 21 heures quand ils ont été attaqués.

Un porte-parole du département de police de New York (NYPD) a déclaré que trois hommes avaient commencé à exiger que l’adolescent enlève sa perruque.

Quand ils ont refusé, ils leur ont crié: «Hé pédé, enlève ta perruque f ** king. Vous n’appartenez pas à ce quartier. »

Ils ont jeté des boîtes de conserve sur l’adolescent, les laissant avec un ligament déchiré au genou, après quoi les assaillants ont continué à les traiter de «pédés».

Le NYPD enquête sur l’incident en tant qu’attaque de crime haineux, mais aucun suspect n’a été identifié ou arrêté. La victime a déclaré qu’à propos des trois hommes, l’un portait un sweat-shirt rouge et deux des sweat-shirts noirs.

Victor Pichardo, membre de l’assemblée de l’État de New York pour le Bronx, a écrit sur Twitter: «Cette cruauté et violence montrées à nos frères et sœurs LGBTQ du Bronx est odieuse. La haine ne devrait pas avoir sa place dans le BX. »

L’attaque homophobe est survenue quelques semaines à peine après qu’un autre adolescent de New York ait été frappé au visage par un homme qui prétendait «détester les homosexuels».

La victime, âgée de 19 ans, montait dans le bus à Chelsea, à Manhattan, quand elle a été confrontée à un homme plus âgé agressif qui a commencé à le harceler.

« Tu as des longs cheveux. Je n’aime pas les gens comme vous », aurait dit l’homme, avec son masque abaissé sur son menton. Il est ensuite devenu explicitement homophobe, ajoutant: «Je déteste les homosexuels.»

Lorsque l’adolescent est descendu du bus, l’homme l’a poursuivi et lui a donné One Punch au visage, a déclaré le NYPD. La police n’a pas identifié son agresseur.