Une adolescente passe son dernier examen avant d’aller immédiatement jouer de la batterie pour les tueurs

Une adolescente a réussi à célébrer la fin de ses examens de la manière la plus « incroyable », après avoir été arrachée à la foule lors d’un concert à guichets fermés pour jouer de la batterie sur scène pour The Killers – quelques heures seulement après avoir passé son dernier test. Regardez les images ici :

Grace Ellis, 17 ans, étudiante en sixième, a terminé son dernier examen au East Norfolk Sixth Form College à Gorleston, Norfolk, juste avant 15h00 le jeudi 9 juin, et s’est rendue au stade Carrow Road de Norwich City pour le concert.

Elle avait fait une bannière suppliant le groupe de la laisser « jouer de la batterie pour » Reasons Unknown « , sachant que The Killers avait pour tradition de permettre à un membre du groupe de l’aider avec leur chanson de 2007.

Étant une «grande fan» du groupe indépendant, Ellis a déclaré qu’elle s’entraînait chez elle dans l’espoir d’être choisie – un rêve qui s’est réalisé lorsque le riff d’ouverture a commencé et que le leader Brandon Flowers lui a fait signe de viens le rejoindre.

S’adressant à ITV News, Ellis a déclaré: « C’était incroyable. Je ne peux pas le décrire. Je suis tellement reconnaissant d’avoir pu le faire et d’avoir été choisi pour le faire. Je n’y crois toujours pas. C’est assez incroyable.

« Tout le monde applaudissait mon nom, c’était incroyable. J’aime jouer du tambour sur mes chansons préférées, et je savais qu’ils jouaient cette chanson en particulier, alors je me suis assis et j’ai pratiqué tout seul.