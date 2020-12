Une adolescente non conforme au genre abattue lors d’une fête de Noël

Bella Pugh. (Facebook)

Bella Pugh, une adolescente noire non confirmée, a été abattue après qu’une fête de Noël a éclaté en une nuit de violence au début du mois.

Le jeune homme de 19 ans a été tué dans une résidence de l’avenue Rosedale à Prichard, Alabama, le 13 décembre.

Les rapports suggèrent qu’après que Pugh ait été abattu, les fêtards ont attendu 20 minutes avant d’appeler les services d’urgence. Certains n’ont rien fait, d’autres ont sorti leur téléphone portable et ont enregistré.

La mère de Pugh, Tiffany, a déclaré à Fox10 News que c’était leur combinaison arc-en-ciel qui avait conduit à leur meurtre, en disant: «Si [they] ne portait pas cette robe [they] serait toujours en vie.

Au moins deux autres personnes présentes à la fête ont également été blessées, selon le département de police de la ville de Prichard.

Les agents ont ajouté qu’un suspect, James Lee James Jr, s’était rendu le 16 décembre pour un interrogatoire, a rapporté NBC15 News.

Il a ensuite été accusé de meurtre et de deux chefs d’agression au deuxième degré – cependant, les autorités ont déclaré qu’elles n’enquêtaient pas sur la mort de Pugh en tant que crime de haine. Leur famille n’est pas d’accord avec la décision.

Tiffany pense que Pugh «a été tué à cause de [they] portait, pas à cause de qui [they] était ou quoi [they] fait. »

« J’ai aimé [them] avec tout en moi, c’est pourquoi [they] pourrait briller comme [they] fait. Tout ce que j’avais, je l’ai versé [Bella]. »

Le père de Pugh, Antonio Ruggs, a déclaré: «Aimez vos enfants pour qui ils sont.»

« Parce que vous savez qu’un jour ils pourraient être ici, le lendemain ils peuvent être partis », at-il ajouté, selon MyNBC15.

Chaque année, le nombre de personnes trans assassinées augmente.

La mort de Pugh n’a pas encore été officiellement comptée par le groupe de surveillance Human Rights Campaign, qui a enregistré un nombre record de meurtres de personnes trans en 2020.

À quelques jours de la fin de l’année, le décompte de HRC s’élève à 41 personnes trans et non conformes au sexe assassinées, plus que toute autre personne enregistrée.

De plus en plus haut chaque année, 2020 a dépassé le total de l’année dernière en août.

Les militants disent que ces chiffres ne parviennent presque certainement pas à saisir l’ampleur réelle du problème. Les responsables locaux ne sont pas tenus de signaler les meurtres dans une base de données centralisée, et la police et la presse font souvent des victimes transgenres et non conformes au genre.