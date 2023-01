Une adolescente fond dans le train après qu’on lui a demandé de ne pas vapoter

Nous avons tous été piégés dans les transports en commun ou dans un restaurant aux côtés d’un adolescent hargneux faisant une scène. Cela fait partie du partage d’une planète avec eux, après tout.

Mais une adolescente britannique a poussé les choses à un tout autre niveau alors qu’elle s’effondrait dans un train au Royaume-Uni, tout cela parce que la femme à côté d’elle lui avait demandé de ne pas vapoter.

Les vidéos de l’altercation sont devenues virales sur plusieurs plateformes et n’ont pas manqué de moqueries et de critiques.

Mais d’autres pensent que la viralité est inappropriée – c’est une enfant, après tout – et sont scandalisés que des adultes l’utilisent pour craquer sur les réseaux sociaux.

Avec le tumulte est venu un débat sur ce qui est approprié lorsqu’il s’agit de mettre les enfants sur les réseaux sociaux, et comment les adultes devraient gérer les adolescents qui font une scène.

Surnommée «London Train Girl», l’adolescente est devenue virale pour son explosion sur sa vape.

Lorsqu’un autre passager a demandé à l’adolescente de ne pas vapoter dans le train, elle est devenue complètement fougueuse, la traitant de « salope idiote » et d’autres noms profanes.

Plusieurs vidéos montrent l’adolescente debout et lançant des grossièretés aux autres passagers du train c2c incroyablement bondé, une ligne de banlieue qui dessert la région de Londres et d’Essex.

À travers les différents angles, on peut l’entendre dire à divers passagers de « fermer la gueule » et de « rester dans votre voie, ne dites pas de merde ».

Les altercations continuent de s’intensifier alors que certains passagers se moquent d’elle et que d’autres perdent patience.

Un homme décharge une série de britannismes classiques, disant à la fille qu’elle « monte sur mes fu-king t-ts » et la gronde que « nous allons tous travailler et nous ne voulons pas écouter vos fu-king conneries ! »

À un autre moment, elle et la femme qui lui a demandé d’arrêter de vapoter échangent des barbes sur l’haleine puante de l’autre, l’adolescente criant : « Mon haleine pue ?… Toi-même tu pues, sale salope ! »

Les vidéos virales se sont rapidement transformées en un chœur de moqueries de l’adolescente en ligne, avec des gens insultant son poids, son accent et la traitant d’analphabète.

Il est difficile de nier que certains moments des vidéos sont hilarants, surtout si vous avez déjà été pris vous-même dans une situation comme celle-ci.

Un TikToker a recoupé l’une des vidéos pour zoomer sur un passager qui semble vraiment exaspéré, créant un moment hilarant que beaucoup ont trouvé instantanément relatable.

Mais une grande partie de la réponse aux bouffonneries de la fille était plutôt du côté mesquin.

De nombreuses personnes à l’arrière-plan des vidéos se sont moquées de la façon dont l’accent de la fille – un marqueur de classe au Royaume-Uni – l’une l’appelant « illettrée » et une autre l’appelant une insulte capacitiste.

Sur Twitter, « Augustus Gloop », le nom de l’adolescent costaud dans le film « Willy Wonka et la chocolaterie » qui se mange à mort, a tendance sur Twitter après que les utilisateurs aient surnommé l’adolescente après lui.

Des comparaisons ont également été établies avec l’ancienne star de télé-réalité Honey Boo Boo et Morceau de « Les Goonies », tandis que d’autres ont commenté que « ses parents doivent être si fiers. »

Mais certains ont été dérangés par le contrecoup que la fille a reçu.

Au bout du compte, c’est encore une enfant.

Une femme a tweeté elle ne pouvait pas « croire que de vrais adultes appellent joyeusement un enfant gros et laid, et les intimident ».

Elle a poursuivi en soulignant que la jeune fille pouvait agir à cause de problèmes de santé mentale ou de problèmes à la maison.

Lorsqu’un autre utilisateur de Twitter a répliqué pour lui demander ce qu’elle s’attendait à ce que les passagers aient fait à la place, elle a répondu : « ne l’a pas filmée. Ne s’est pas moquée d’elle. Ne s’est pas moquée d’elle en face. »

D’autres ont souligné que la jeune fille s’était peut-être sentie menacée.

Un tweeter référencé comment la fille n’arrêtait pas de se répéter, en écrivant, « quand les gens se fâchent, sont nerveux ou ont peur… leur esprit se verrouille à répéter la même phrase. »

Mais certains n’étaient pas d’accord avec véhémence étant donné à quel point le comportement de la fille était perturbateur et inapproprié.

Une femme a tweeté« Je ne sais pas pourquoi vous défendez tous cette jeune fille irrespectueuse. Pourquoi vapote-t-elle dans un train bondé tôt le matin ? »

« Cette femme avait parfaitement le droit de la remettre à sa place et j’aurais fait la même chose. »

Il est difficile de discuter avec cela.

Mais filmer des enfants et les mettre en ligne est une autre histoire, d’autant plus que les experts ont commencé à mettre en garde contre « l’enfantisme » et l’inopportunité et le danger de mettre des enfants en ligne sans leur consentement.

Peut-être devrions-nous au moins réfléchir à deux fois avant de rendre les enfants viraux pour de mauvaises raisons. Nous sommes les adultes dans la situation, après tout.

John Sundholm est un écrivain de nouvelles et de divertissement qui couvre la culture pop, la justice sociale et les sujets d’intérêt humain.