Un adolescent polonais aide les victimes de violence domestique hors de danger, un faux produit cosmétique à la fois.

Après avoir appris la montée des cas de violence conjugale pendant le verrouillage du coronavirus, Krystyna Paszko a mis en place un faux magasin de beauté en ligne qui permet aux victimes d’accéder à une assistance en toute sécurité et discrètement depuis leur domicile.

Paszko, qui avait 17 ans lorsqu’elle a lancé le site Web pour la première fois, s’est inspirée d’une initiative française où les gens peuvent se rendre dans les pharmacies et utiliser le mot de passe «masque 19» pour informer les travailleurs qu’ils subissent des violences domestiques.

Craignant que les victimes en Pologne n’aient pas le même type de soutien, elle a créé «Rumianki i Bratki» ou «Camomiles and Pansies» sur Facebook en avril 2020.

Récemment, elle a reçu un prix de 12 000 dollars de l’Union européenne pour la solidarité civile, un concours qui récompense les organisations de la société civile qui luttent contre les conséquences de la pandémie.

Sa fausse boutique en ligne offre un moyen sûr et facile aux victimes de violence conjugale d’obtenir de l’aide.

La prémisse du magasin est de donner aux victimes un endroit sûr pour demander de l’aide ou s’exprimer sur leurs abus sans risquer que leur agresseur le découvre.

Grâce à des messages codés et à des descriptions de produits, les femmes peuvent contacter les psychologues et les autorités via le magasin.

« Si quelqu’un passe une commande et fournit son adresse, c’est un signal pour nous qu’une réponse de la police est nécessaire sur-le-champ », a déclaré Paszko. En utilisant l’adresse et les détails d’expédition fournis, l’équipe de Paszko enverra les autorités au domicile de la victime.

Si quelqu’un veut simplement parler, il peut utiliser la fonction de chat pour entrer en contact avec un psychologue faisant également office de vendeur qui recueillera discrètement plus d’informations en posant des questions sur la durée des «problèmes de peau» de la personne, faites ces «problèmes de peau» « Réagissent à l’alcool, sont également nécessaires » des produits cosmétiques pour enfants « .

Paszko travaille en tandem avec un centre des droits des femmes en Pologne qui fournit une assistance psychologique et juridique via le site.

La pandémie a rendu plus difficile l’accès des victimes de violence conjugale à un soutien.

Sans être en mesure de voir des amis ou de la famille, ou d’accéder facilement aux refuges de violence domestique, les victimes d’abus sont plus vulnérables que jamais.

Beaucoup ne peuvent même pas risquer d’envoyer des messages pour alerter les autres sur leur situation, ce qui rend le magasin de Paszko et la confidentialité qu’il permet si essentiels.

Depuis son lancement, plus de 350 personnes ont contacté le site. La plupart des victimes sont jeunes, de moins de 40 ans, et environ 10% sont des hommes.

Ces jeunes victimes ont tendance à se sentir moins à l’aise pour parler au téléphone, surtout si leur agresseur est présent, alors avoir la chance de discuter en ligne peut changer leur vie.

«Je me souviens de cette jeune femme qui était si constamment surveillée par son partenaire qu’elle ne pouvait nous écrire que lorsqu’elle baignait son enfant», se souvient Paszko.

La femme avait tenté de quitter son agresseur, mais il avait refusé de déménager, la laissant ainsi que son enfant piégées sous son contrôle.

Après l’intervention de l’équipe de Paszko, la police a forcé l’homme à quitter la maison et a mis en place des mesures pour l’empêcher de revenir.

Si vous avez besoin d’une assistance en matière de violence domestique aux États-Unis pour vous ou pour quelqu’un que vous connaissez, vous pouvez contacter la hotline nationale contre la violence domestique à tout moment de la journée en appelant le 1−800−799−7233.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.