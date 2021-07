Une actrice Marvel serait en couple avec Tom Cruise

Tom croisière eu un week-end de tous les sports témoins de la finale de Wimbledon et la Euro 2020. L’acteur a assisté à la compétition de tennis classique accompagné de Hayley Atwell, son partenaire dans Mission impossible 7 et avec qui il est amoureux depuis décembre dernier. Leur arrivée ensemble au tribunal central de la Club de tennis et croquet de Londres cela peut être la confirmation officielle de la relation.

Différentes sources de production de MI7 a confirmé le soupçon : « Ils ont sympathisé dès le premier instant. Le confinement et leurs difficultés les ont rapprochés encore plus et ils sont devenus inséparables. Ils se rencontrent après les heures et elle se rend chez elle à Londres. Ils s’entendent très bien et sont heureux. » révélé.

Tom Cruise et Hayley Atwell vivraient une histoire d’amour

L’actrice a gagné en popularité avec son interprétation de Peggy Carter dans le Univers cinématographique Marvel. Le personnage est l’intérêt romantique du Capitaine Amérique et aussi l’un des fondateurs de la Agence SHIELD. En plus des films, Atwell avait une série située dans le MCU.

En revanche, sur le plan personnel de ces protagonistes, il s’agirait de la première relation amoureuse officielle de Tom croisière après son divorce de Katie Holmes En 2012, la séparation médiatique a conduit l’interprète à déménager de Los Angeles à Londres. Autre informations? Le couple récent a 20 ans d’écart. Cruise est 59 et Atwell 39!

L’actrice est très populaire sur les réseaux sociaux, où elle compte plus d’un million et demi de followers, et publie différentes alternatives de sa vie personnelle comme sa présence en finale de Wimbledon avec Tom ou des photos du tournage de Mission impossible 7. Les fans célébreront-ils ce nouveau couple de Hollywood?