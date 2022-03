Une actrice d’Euphoria rejoint le film Madame Web

in

Nous savons déjà que Dakota Johnson sera la protagoniste de Madame Web et maintenant une actrice de la populaire émission Euphoria la rejoint. Qui est-ce?

Sony travaille à plein régime sur son Univers des personnages de Spider-Man où l’on pouvait déjà voir les films de Venin avec Tom Hardy et sortira bientôt Morbius avec Jared Leto. A l’horizon sont Kraven le chasseur avec Aaron Taylor-Johnson et la bande dont nous allons parler aujourd’hui : madame la toileavec Dakota Johnson.

L’interprète de 50 nuances de gris elle ne sera pas seule dans ce film, elle sera accompagnée d’une des stars de euphoriel’émission populaire qui bat des records en hbo max. C’est à propos de qui? On se réfère à sydney sweeneyune actrice favorisée par sa participation au programme de Zendaya et que l’on avait déjà vue dans Tout suce !, Le conte de la servante et Le Lotus Blanc.

L’actrice qui rejoint Madame Web

madame la toile C’est un projet qui soulève de nombreuses questions dans le fandom, car le personnage ne se bat à aucun moment avec un méchant Marvel. Beaucoup pensent que l’adaptation cinématographique subira plusieurs changements et osent même spéculer qu’il s’agira de la version de Doctor Strange in the Universe proposée par Sonysurtout compte tenu des pouvoirs psychiques de cette femme.

En revanche, lors des événements les plus récents présentés dans euphorie Le personnage de Sweeney, Cassie, entame une relation avec Nate, interprété par Jacob Elordi, qui n’est autre que l’ex de sa meilleure amie. Bien que des versions revendiquant la production du show aient vu le jour, l’interprète a confirmé qu’elle entretient une bonne communication avec le créateur Sam Levinson.

madame la toile Il n’a pas de date de sortie assignée par le producteur, mais nous pouvons être sûrs que très bientôt il y aura des nouvelles concernant le début du tournage de ce film et quelques détails intéressants sur son intrigue, comme les personnages secondaires ou même le méchant de l’histoire. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer que dakota johnson est déjà accompagné de sydney sweeney.

