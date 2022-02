Une actrice de The Crown a avoué avoir subi des menaces et avoir été harcelée par un fan

célébrités

Claire Foy, qui a joué la reine Elizabeth II dans les premières saisons de La Couronne Il a subi un acte violent avec un fan, qui est déjà en justice. Sachez ce qui s’est passé.

© GettyClaire Foy

Ça ne fait aucun doute que La Couronne est devenue l’une des séries les plus emblématiques de Netflix. Créée par Peter Morgan, cette bande dessinée qui entamera bientôt sa cinquième saison est un succès mondial. Apparemment, le fait qu’il montre, ouvertement, la vie de la famille royale britannique a retenu l’attention de plus d’un. Et, bien qu’il ait reçu plusieurs commentaires négatifs de la part des Windsors, la vérité est qu’il s’agit d’un blockbuster digne d’applaudissements.

C’est plus, La Couronne C’est un tel succès que les acteurs qui y ont participé ont acquis une renommée internationale. Bien que la plupart d’entre eux soient déjà reconnus dans le monde entier, leur participation à ce projet les a menés au sommet. En fait, l’un des plus furieux était Claire Foy, qui a joué la reine Elizabeth entre les première et deuxième saisons. L’actrice, avec une longue carrière, a été l’une de celles qui ont acquis une renommée mondiale pour son rôle de monarque britannique, car elle l’a parfaitement interprété.

Cependant, tant de renommée mondiale ne lui a pas apporté de bons résultats. Eh bien, bien qu’elle ait conquis des milliers de fans à travers le monde, il y en a qui ont abusé de la tendresse et de la gentillesse de l’interprète et en sont arrivés à la harceler. tel que collecté Courrier quotidienl’artiste a subi des abus de la part d’un individu qui prétendait être son fan entre novembre et décembre 2021. De plus, des sources judiciaires ont confirmé que l’affaire était déjà entre ses mains, car ce n’était pas seulement une frayeur, mais elle a atteint le niveau de menacer sa.

De même, les dossiers de police indiquent que le 17 décembre 2021, Foy a dû appeler les autorités pour les informer que le même sujet se trouvait à proximité de sa maison et avait déjà sonné plusieurs fois. D’autre part, selon Courrier quotidienl’accusé est Jason Penrose qui, comme si tout cela ne suffisait pas, a envoyé des mails inquiétants aux représentants et publicistes de la célébrité.

Il y écrivait sur Foy « être violée, se prostituer et vouloir que je sois sa petite amie», a révélé Emma Jackson, la publiciste de l’actrice. En revanche, le 2 novembre, il écrit à ses représentants : «Je pense que la politique de Claire devrait être de ne parler de rien de personnel dans les médias et uniquement de sujets professionnels.”. Ce type de harcèlement et d’obsession est largement répandu dans l’industrie et, par conséquent, pour que cela n’arrive pas aux adultes, la justice a pris une autre alternative : interdire à l’accusé de s’approcher Claire Foy sous peine de prison.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂