Une actrice de The Boys a dénoncé avoir été battue dans la rue

À travers une publication sur ses réseaux sociaux, l’artiste a expliqué comment cela s’était passé et a demandé de l’aide. Sa publication sur Instagram était remplie de messages de soutien de ses abonnés.

©IMDBLa série reviendra en juin.

La violence aux États-Unis, en particulier lorsqu’il s’agit de minorités, est monnaie courante. Dans ce contexte, il y a de plus en plus de dénonciations constantes de ce qu’on appelle anti-asiatique, où l’on parle de différentes attitudes (à la fois verbales et physiques) qui attaquent les descendants asiatiques. L’une des plaintes les plus récentes a été vécue avec Pizza Réglisse et la blague du propriétaire du restaurant, et maintenant il y en a une nouvelle impliquant une actrice de Les garçons.

Alors que ce qui s’est passé avec le film Paul Thomas Anderson C’était une blague que tout le monde n’acceptait pas et qui pour certains est le germe de ces attitudes anti-asiatiques, ce qui est arrivé à l’actrice dans la série télévisée Amazon Prime Vidéo c’était encore plus grave. Karen Fukuhararesponsable de l’interprétation Kimiko au Les garçons, a rapporté avoir été battue par un inconnu dans la rue. Il l’a fait via une publication sur Instagram qui a rapidement été remplie de messages de soutien.

« Cette merde doit cesser. Nous, les femmes, les asiatiques, les personnes âgées, avons besoin de votre aide », publié dans la première des trois images qui faisaient partie de son post. Ainsi, il a expliqué que bien qu’il ne raconte pas habituellement les événements de sa vie privée, ce « ça parait important ». Son message a reçu environ 100 000 aime parmi tous ses partisans, à qui elle raconta que l’homme qui l’avait agressée « de nulle part ».

« Je marchais vers un café et un homme m’a frappé à l’arrière de la tête. Il est sorti de nulle part. Nous n’avions jamais eu de contact visuel auparavant, il ne faisait rien d’extraordinaire. Il m’a surpris et m’a enlevé mon chapeau. Au moment où j’ai regardé en arrière, il était à quelques mètres (il a dû continuer à marcher après m’avoir frappé) »a-t-il pointé. fukuhara Elle était sur le point de lui dire quelque chose, mais quand elle le vit s’approcher d’elle, elle s’arrêta. « Après quelques secondes à nous regarder et à me crier dessus, il est finalement parti »compté.

L’acteur de Gran Torino qui se bat pour les droits des Asiatiques

L’un des films qui a été fortement critiqué pour sa contribution au problème de la discrimination contre les Asiatiques était Grand Turinà partir de Clint Eastwood. Bien que l’histoire montre le voyage du changement de Walt et comment il cesse de mépriser ses voisins asiatiques, notamment à travers sa relation avec les jeunes Thaocertains de vos messages ont été mal compris ou ne sont pas arrivés correctement. hale-basl’acteur qui jouait Thao assuré de realpolitik qu’elle ne pensait pas que le film puisse être tourné dans ce contexte, et a raconté comment elle est devenue une militante pour défendre la communauté asiatique. « Ça a commencé quand je suis devenu acteur », assuré. Puis, il nota : « L’un des aspects difficiles d’être un acteur, ou une personne ayant une vie publique et une visibilité publique, c’est que vous devenez le porte-parole de votre communauté. La responsabilité et le fardeau vous incombent, de le prendre très au sérieux, de dire des choses importantes, avec substance ».

