Une actrice de "Moi jamais" Rejoint le casting de Fargo 5 avec Joe Keery de Stranger Things

L’arrivée de Joe Keery à la cinquième saison de Fargo a ravi les fans. Mais, il n’est pas le seul acteur à rejoindre la série. savoir quel artiste Moi jamais travaillera avec lui sur cette production.

la première de la quatrième saison de choses étranges a repositionné les acteurs de la série Netflix au sommet de leur carrière. Eh bien, la série est l’une des plus regardées de l’histoire de la plateforme et continue de croître. Cependant, au-delà de son succès, la fin se rapproche puisque les producteurs ont confirmé que le cinquième sera le dernier volet. C’est pourquoi de nombreux interprètes ont commencé à chercher de nouveaux projets pour continuer à grandir.

Parmi eux se trouve Joe Keery, qui a été confirmé il y a quelques semaines comme nouveau membre de la distribution pour la cinquième saison de Fargo. Cette série a été créée pour la première fois en 2014 et s’inspire du film des frères Coen de 1996. Cette fiction, qui raconte différentes histoires de crimes non résolus, fait fureur et reviendra bientôt au catalogue Netflix.

A tel point que le géant du streaming est en train de produire sa cinquième saison, qui se déroulera en 2019 et promet de combiner drame et comédie. c’est là que Joe Keery il aime un personnage, mais il n’est pas le seul acteur qui rejoint la bande. bien, récemment journaliste hollywoodien a confirmé que un interprète de Moi jamais arrive également en tant que nouveau membre de cette équipe.

Il s’agit de Richa Moorjani, qui a acquis une renommée mondiale grâce à son rôle dans Moi jamais. Dans cette fiction, qui reviendra sur Netflix avec sa troisième saison le 12 août, l’actrice donne vie à Kamala, la cousine de Devi, la protagoniste. Ce personnage est sans aucun doute l’un des plus aimés des fans en raison de la façon dont il joue dans l’histoire et du rôle qu’il occupe dans la vie du personnage principal.

Bien sûr, pour l’instant, au sujet de sa participation à Fargo, on ignore encore exactement quel rôle il jouera. Même comme ça, journaliste hollywoodien a confirmé que son personnage portera le nom d’Indira Olmstead et donnera beaucoup à dire. Mais, pour l’instant, il n’y a pas beaucoup plus d’informations à ce sujet, nous devrons donc attendre et voir ce qui se passera dans la cinquième saison de Fargo.

