Une actrice de la première version de Gossip Girl jouera dans le nouveau thriller de Netflix

Netflix se prépare à sortir un nouveau film qui sera plein d’action, de suspense et un peu de drame. Et il met en vedette une actrice de une fille bavarde! Sachez de qui il s’agit et tous les détails.

© GettyLes protagonistes de Gossip Girl 1.

Mars est sur le point d’arriver et Netflix le sait. C’est que la plateforme de streaming est toujours attentive au changement de mois pour une raison simple : renouveler le catalogue. Comme d’habitude, ce service à la demande publie de nouveaux films et séries pendant tout un mois, mais lorsqu’un autre arrive, le calendrier change à nouveau. À tel point qu’à l’approche du troisième mois de l’année, on sait déjà quels seront les nouveaux contenus disponibles.

Et, parmi toutes les premières est week-end en croatie, un thriller qui donnera beaucoup à dire. Avec d’énormes attentes, ce film arrive sur la plateforme le 3 mars et est déjà considéré comme l’un des films les plus attendus. Le synopsis officiel de Netflix ça dit: « Une escapade d’un week-end en Croatie pour une femme (Leighton Meester) est gâchée lorsqu’elle est accusée d’avoir tué sa meilleure amie (Christina Wolfe) et, dans ses efforts pour découvrir la vérité, découvre un douloureux secret.”.

Oui! Comme le souligne son synopsis, week-end en croatie étoiles Leighton Meester. L’actrice est devenue mondialement connue pour être la légendaire Blair Waldorf dans la première version de une fille bavarde. Et, même si des années se sont écoulées depuis ce personnage, le reboot de la série sur HBO Max a ravivé l’essence de Queen B. Pourtant, pour ce long-métrage, l’interprète prend complètement ses distances avec cet adolescent et change, complètement, de paradigme.

En outre, il convient de noter qu’au-delà de son temps dans une fille bavarde, Meester a su se détacher du personnage de Blair et, maintenant, il remet ça. Eh bien, à cette occasion, elle joue une mère qui, afin d’avoir un week-end tranquille, décide de voyager avec son amie, mais soudain sa vie change. Une oeuvre qui, sans aucun doute, modifie complètement les rôles auxquels l’interprète avait habitué ses fans.

Leighton a toujours su s’adapter aux différentes productions, démontrant ainsi sa polyvalence et son talent. En fait, elle est actuellement considérée comme l’une des meilleures actrices d’Hollywood, et maintenant, avec son arrivée sur Netflix, elle a l’opportunité d’enchanter à nouveau les téléspectateurs du monde entier. Donc, pour ceux qui manquent de profiter de leur travail, il reviendra bientôt avec style chez le géant du streaming avec un film idéal pour n’importe quel week-end.

