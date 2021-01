Une actrice Cobra Kai est aussi youtubeuse et peu le savent

Depuis son acquisition mi-2020 par Netflix, la série «Cobra Kai» c’est devenu l’un des grands événements de la plateforme. Bien que la fiction qui fonctionne comme une préquelle des films « Karate Kid » avait déjà son public originaire de YouTube Premium, l’arrivée du géant du streaming les a amenés à atteindre un niveau de popularité jamais imaginé auparavant.

Être si reconnu aujourd’hui les a également amenés à avoir une augmentation de followers sur leurs réseaux sociaux, mais aussi leurs fans veulent en savoir plus sur eux, c’est pourquoi vous devez savoir quelque chose sur l’une de ses actrices que vous ne saviez peut-être pas: Mary Mouser, que vous connaissez mieux sous le nom de « Samantha LaRusso » a sa propre chaîne YouTube.

L’actrice de 24 ans, née en Arkansas, aux États-Unis, c’est youtuber: a actuellement 257 mille abonnés et a 27 vidéos. En plus de partager son intimité et de relever des défis alimentaires, la jeune femme présente divers contenus inédits de ‘Cobra Kai’, comme votre routine d’entraînement ou le séjour des acteurs pendant le Comic-Con.













Sa vidéo avec le plus de vues à ce jour est celle où il commente les histoires de la deuxième saison de la série avec Tanner Buchanan, qui joue «Robby Keene», qui a 2,2 millions de vues. Bien que cela semble avoir été un grand passe-temps, pour une raison quelconque, il a décidé de ne pas continuer et Le dernier contenu téléchargé date du 22 août 2019.

Bien qu’elle n’ait plus de continuité sur sa chaîne YouTube, Mary est très présente sur son compte Instagram officiel et ses fans espèrent qu’elle reviendra à un moment donné pour télécharger des vidéos avec des histoires peu connues du tournage, comme elle le faisait à l’époque. Il a récemment commenté une anecdote incontournable avec Xolo Maridueña (Miguel), que nous vous recommandons d’écouter.