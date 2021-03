Une abeille australienne rare redécouverte après près d’un siècle

Une espèce d’abeille extrêmement rare qui n’a pas été vue depuis près d’un siècle et que l’on pensait éteinte a été redécouverte par un seul chercheur en Australie.

Cette rare abeille « masquée », connue sous le nom de Pharohylaeus lactiferus, est originaire d’Australie et est la seule espèce du genre Pharohylaeus. Il est de taille similaire à l’européen invasif abeille (Apis mellifera). Seuls six individus ont été précédemment identifiés en Australie et le dernier a été signalé en 1923.

Mais l’abeille a été récemment redécouverte par James Dorey, doctorant à l’Université Flinders, alors qu’il effectuait un travail de terrain dans l’État du Queensland. Après la redécouverte fortuite, Dorey a mené une enquête plus large sur le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud consacrée à la recherche de P. lactiferus.

«Je ne m’attendais jamais vraiment à en trouver», a déclaré Dorey à 45Secondes.fr. « Mais nous avons attrapé beaucoup plus d’abeilles maintenant qu’à l’époque. »

Ses recherches sur les abeilles suggèrent que la déforestation et les incendies de forêt pourraient les mettre en danger d’extinction, pour de bon cette fois.

À la recherche d’abeilles

La redécouverte de P. lactiferus a été un heureux accident pour Dorey.

« Sachant que P. lactiferus n’avait pas été retrouvé depuis si longtemps, ce qui signifiait que je gardais un œil ouvert sur lui pendant que j’échantillonnais mon chemin vers le haut de la côte », a déclaré Dorey. cherchez plus. «

Après la découverte, Dorey a passé cinq mois à arpenter 245 sites à travers le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud à la recherche de plus d’abeilles masquées. Dorey a concentré ses efforts sur certaines plantes à fleurs qui étaient similaires à celles où il a trouvé le premier individu. L’échantillonnage comprenait une combinaison de l’observation des fleurs pour voir si les abeilles les visitaient et des «balayages généraux» avec un filet à papillons au-dessus des fleurs.

L’enquête a révélé trois populations d’abeilles masquées géographiquement isolées sur la côte est de l’Australie. Chaque population vit dans des zones tropicales et subtropicales forêt tropicale avec un type de végétation spécifique. Dorey pense que les abeilles sont particulièrement dépendantes des arbres à roue de feu (Stenocarpus sinuatus) et les flammes d’Illawarra (Brachychiton acerifolius).

Sous la menace

L’enquête a identifié plus d’individus de P. lactiferus que jamais auparavant. Mais en raison de la médiocrité des archives historiques, il n’y a aucun moyen de savoir si les populations d’abeilles masquées ont augmenté ou diminué au fil du temps, selon Dorey.

Bien que les abeilles puissent vivre dans des populations isolées parce qu’elles préfèrent fortement certains habitats, Dorey soupçonne également que la déforestation et des incendies de forêt de plus en plus graves et nombreux pourraient également jouer un rôle dans leur isolement.

«Là où ces abeilles ont été trouvées, ce type de forêt tropicale a subi la destruction et la fragmentation de son habitat», a déclaré Dorey. «Cela signifie qu’il y a moins de cet habitat disponible», et cela le rend «plus difficile pour [the bees] pour se déplacer entre ce qui reste. «

Malheureusement, la hausse des températures causée par changement climatique ne fera qu’aggraver les incendies de forêt, et la déforestation ne fait que se poursuivre, ce qui signifie que « ces menaces potentielles sont susceptibles de s’aggraver », a déclaré Dorey.

« Des fragments plus petits et de qualité inférieure peuvent rendre plus probable que P. lactiferus va s’éteindre dans chaque fragment, et il est moins probable qu’il puisse recoloniser à partir d’un autre », a déclaré Dorey.

Par conséquent, la protection de ces fragments d’habitat est essentielle à leur survie.

Cependant, il est impossible de protéger les espèces sans suivre le nombre d’abeilles ainsi que les changements dans leurs habitats.

«Sans cela, nous n’avons aucune idée de ce qui se passe dans les écosystèmes», a déclaré Dorey. « Si nous n’allions pas chercher, alors le déclin des espèces passerait certainement inaperçu et la protection des espèces serait impossible. »

L’étude a été publiée en ligne le 25 février dans le Journal of Hymenoptera Research .

