Une à une, voici les nouvelles productions de Netflix Argentine

le calendrier de Netflix est prêt pour les grandes premières. L’entreprise, dirigée par Ted Sarandos, continue de se développer dans le monde entier et parie sur des productions de différents pays. Parmi eux, bien sûr, ceux qui ont un siège de plate-forme exclusif dans une ville. Il y a plus de 200 bureaux du géant du streaming qui continuent de générer du contenu.

A tel point qu’hier matin Netflix a organisé un événement exclusif pour les journalistes auquel Spoiler avait accès et dans lequel ils ont montré quelles premières ils avaient prévues des originaux d’Argentine. Et, entre séries et films, de la fête Bonjour Netflix! Ils ont révélé que le pays susmentionné est l’un des pays qui a généré le plus de productions à ce jour.

+ MADE IN ARGENTINA : toutes les productions qui arrivent sur Netflix :

1. La Frange – saison 5 :

Ce n’est pas une nouvelle ça La frange se termine avec la saison 5. La série, initialement diffusée sur la télévision publique argentine, est arrivée sur Netflix et est devenue un succès retentissant. Et maintenant, montrant la pire version du monde carcéral de Buenos Aires et avec le rôle principal de Nicolas Furtado, le 4 mai prochain touchera à sa fin.

Synopsis : « Pastor et Diosito, séparés après l’évasion frustrée, font face à de nouveaux dangers et défis pour survivre. L’un a été enfermé, l’autre cherche une place hors les murs, tous deux vont devoir faire face aux conséquences de leurs actes et réparer les dégâts du passé. Pendant ce temps, à l’intérieur de Puente Viejo, les disputes pour le pouvoir s’intensifient. Borges, James et Bardo, face à César et au Sub21, se dirigent vers un bilan brutal. Le tout sous l’œil attentif du réalisateur renouvelé, Sergio Antín”.

2. Le Photographe et le Facteur : Le Crime de Cabezas :

C’est un film documentaire qui raconte l’histoire de Joseph Louis Têtes Oui atteint la plate-forme le 19 mai prochain. Son crime a choqué l’Argentine en 1997, il y a exactement 25 ans, et maintenant Netflix dit la vérité sur le réseau mafieux qui a fini par assassiner le photographe.

Synopsis : « Le crime du photographe José Luis Cabezas, à l’été 1997, choque l’Argentine et finit par révéler un réseau mafieux dans lequel les pouvoirs politiques et économiques ne semblent pas étrangers. Les conséquences seront presque aussi dramatiques que le crime lui-même, tant pour son instigateur que pour le pays tout entier.”.

3. La colère de Dieu :

C’est un film qui réunit trois grands acteurs argentins : Juan Minujin, Macarena Achaga Oui Diego Peretti. Bien que, la vérité est que ce ne sera pas avant 15 juin cette année lorsque le film sera disponible sur la plateforme.

Synopsis : « Luciana est plongée dans un cercle de morts familiales mystérieuses, qui devient de plus en plus petit autour d’elle. Un écrivain énigmatique, son ancien patron, plane sur la scène avec un voile d’horreur et un air de culpabilité. Le combat obsessionnel pour sauver la vie de sa seule famille vivante, sa jeune sœur Valentina. Un carrefour entre la raison et la mort. Une course contre la montre pour découvrir sa vérité et un dernier pacte de sang pour mettre fin à la vengeance.”.

4. Tuyau :

Un autre film argentin que les téléspectateurs attendent depuis longtemps. Le film a commencé à être préparé en 2019, mais avec l’arrivée de la pandémie en 2020, sa première a été retardée. Et, il n’a pas encore de date de sortie exacte, mais devrait arriver sur Netflix au second semestre 2022.

Synopsis : « Manuela Pipa Pelari n’est plus la même. La femme dure et courageuse qui a survécu à son passage dans la police en enfreignant les règles et en gardant de sombres secrets a décidé de changer sa vie. Après avoir quitté son travail d’enquêteuse et libéré la trafiquante Cornelia Villalba, elle a piqué du nez. Sa tante, Alicia Pelari, la sauve et l’emmène à La Quebrada, une petite et simple ville du nord de l’Argentine où elle vit isolée depuis des années. Jusqu’à ce que l’apparition d’un cadavre l’entraîne, à nouveau, vers les lieux d’où elle pensait s’être échappée.”.

5. Département de Palerme :

C’est une série argentine qui met en vedette Santiago Korovsky, Pilar Gamboa, Daniel Hendler, Martín Garabal et Carolina López. On ne sait pas encore quand il sortira, mais ce sera probablement après mai.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Une Urban Guard inclusive, conçue comme une opération marketing pour redorer l’image des forces de sécurité, qui va découvrir quelque chose qu’elle n’aurait pas dû et va affronter d’étranges trafiquants de drogue”.

6. Amour après amour :

Pour tout Argentin, cette série biographique est l’une des plus attendues sur Netflix. La bande raconte l’histoire du grand artiste Fito Páez, l’une des stars les plus importantes de la musique rock. Bien que, pour l’instant, on ne sache pas quand il ouvrira.

Synopsis officiel : « Une biosérie basée sur la vie de Fito Páez, l’une des stars musicales les plus pertinentes du rock latino-américain avec plus de 30 ans de succès. Une vie marquée par la douleur, la perte, la tragédie, les succès, les échecs, les excès, l’amour et de nombreuses chansons. Une aventure menée à travers les ténèbres avec créativité et amour, l’histoire d’une icône qui se survit”.

7. Le Royaume – Saison 2 :

La série argentine à teinte politique est en pleine production pour sa deuxième saison. Pour le moment, il n’y a pas de date de sortie confirmée, ni d’estimation. En effet, le jour du lancement sera évalué lorsque le tournage sera le plus avancé.

8. Matrimillas :

C’est un film qui n’a toujours pas de date de sortie ni de prévu selon le calendrier de Netflix. Mais, une chose est sûre : les fans l’attendent déjà avec une anxiété totale étant donné que Juan Minujín et Luisana Lopilato seront les protagonistes.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Un jeune couple avec enfants traverse une crise et ils semblent avoir épuisé toutes les instances pour résoudre leurs problèmes relationnels. Comme dernière solution, ils décident d’utiliser une application qui ajoute ou soustrait des points en fonction du mérite qu’ils font les uns avec les autres. Au début, tout semble fonctionner parfaitement, mais l’obsession d’accumuler des points et de gagner en indépendance rendra leur vie complètement incontrôlable.”.

9. Premières prévues pour juillet :

– Temps courageux :

Ce film est réalisé par Damián Szifrón et est une version remasterisée du film acclamé du réalisateur. Sera le 6 juillet prochain lorsque la plateforme ajoute ce long métrage à son catalogue.

Synopsis : « Contraint d’accomplir des tâches communautaires, le psychanalyste Mariano Silverstein (Diego Peretti) accepte d’assister Alfredo Díaz (Luis Luque), un détective de la police fédérale dévasté par l’infidélité de sa femme. Mais des événements extérieurs au programme les confronteront à de grands dangers, physiques et émotionnels, auxquels ils ne sont décidément pas préparés.”.

– La maison:

Sous la direction de Diego Lerman, Cette série sera diffusée le 20 juillet et se déroulera en Argentine en 1920 alors que le pays était en plein développement. Synopsis officiel : « Dans cette série d’anthologie, une maison construite en Argentine dans les années 1920 est le seul témoin des sinistres secrets de ses habitants depuis un siècle.”.

