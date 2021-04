Undying Moon pour PC et Switch

Nintendo nous a montré les nouveautés de Konami. Getsufumaden: Undying Moon arrive bientôt sur PC et en 2022 sur Nintendo Switch

Cela peut vous sembler familier ou non, mais Konami a déjà sorti un jeu pour la NES appelé Getsufumaden. Eh bien, dans le monde indépendant d’aujourd’hui, nous avons vu comment ils l’ont réorganisé pour nous apporter Getsufumaden: Lune éternelle.

Le jeu est un jeu de plateforme d’action 2D avec des notes de medroidvania. Bien sûr, cette fois, il a un style artistique assez différent de celui qu’il avait à son époque. Des dessins de style oriental avec beaucoup d ‘ »oni » entre les deux seront ses marques de fabrique.

Getsufumaden: Lune éternelle à venir sur Nintendo Switch en 2022. Cependant, il le fera plus tôt sur PC via Steam. Et soyez prudent, car le titre entrera en accès anticipé à partir du 14 mai. Alors faites attention si cela vous intéresse car, même avec des bugs et des choses à développer, vous l’aurez moins cher.

Studio GuruGuru, avec Konami, sera chargé de nous donner vie avec ce style particulier. Nous devrons voyager à travers le monde souterrain pour vaincre tout ce qui vient à notre rencontre avec du bon lait. Et même si cela ne vous dérange pas, nous vous expliquons pourquoi.

Après mille ans de paix, le sceau de la porte de l’enfer a été ouvert et les mauvais esprits ont été libérés à travers le monde. Getsu Fuma, doit mettre le casque du chef de son clan et remettre les choses à leur place. Et c’est que le protagoniste n’est pas le premier Fuma … précisément, il est le 27e chef de sa dynastie. Un nombre rare, mais bon.