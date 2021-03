UnderMine est un Rogue-Lite Dungeon Crawler qui bombarde enfin son chemin sur PS4

UnderMine est un robot d’exploration de donjon rogue-lite. Nous réalisons qu’un millier de ceux-ci semblent sortir chaque jour, mais cet exemple particulier du développeur Thorium Entertainment est en effet très apprécié. Il est sorti l’année dernière sur PC et Xbox, est arrivé sur Switch le mois dernier, et c’est maintenant au tour de PlayStation 4.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce ci-dessus, c’est un jeu d’action descendant dans lequel vous explorerez des mines dangereuses, en construisant lentement des mises à niveau permanentes et en fabriquant de nouveaux équipements pour les faire de plus en plus bas. Combattre de grands patrons et utiliser des bombes pour trouver des pièces secrètes donne plus qu’une bouffée de Zelda, mais ce n’est pas une mauvaise chose.

En plus du donjon principal, il y a un pur voyou.aimer zone appelée Othermine, que vous débloquez après avoir atteint la fin de la première. C’est une zone beaucoup plus difficile qui ne permet pas d’améliorations permanentes et vous offre une sélection aléatoire d’armes et d’équipement. Il semble que UnderMine offre le meilleur des voyous et des voyous, alors – j’espère que c’est aussi bon que nous l’avons entendu.

Le jeu arrive sur PS4 le 30 mars 2021, il ne reste donc que quelques semaines. Êtes-vous intéressé par UnderMine? Prenez votre pioche dans la section commentaires ci-dessous.