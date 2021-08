Under Wraps Trailer révèle les plans d’Halloween de Disney Channel pour le remake des années 90

Sous les enveloppes, le film momie de Disney Channel sorti en 1997, trouve une nouvelle vie dans un remake moderne à venir sur Disney Channel en octobre. Le 12 août, Disney a publié une bande-annonce d’une minute montrant à quoi ressemblera la nouvelle version du film. Le nouveau Sous les enveloppes mettra en vedette Christian J. Simon, Malachi Barton, Sophia Hammons et Phil Wright. Alan Zamm a réalisé ce prochain remake d’Under Wraps.

Bien que cette version ait un aspect plus moderne, elle suivra le même principe de base que la version 1997. Il se déroule à l’époque d’Halloween et implique trois enfants qui trouvent une momie volée.

« L’histoire réinventée se déroule quelques jours avant Halloween lorsque des amis de 12 ans Gilbert (Simon), Marshall (Barton) et Amy (Hammons) ressuscitent accidentellement une momie qu’ils découvrent dans le sous-sol d’un voisin, qu’ils nomment affectueusement Harold (Wright) Cependant, ils doivent se dépêcher de le ramener à son lieu de repos avant minuit le jour d’Halloween.

« En cours de route, l’équipe échappe de peu à un groupe de criminels infâmes déterminés à vendre la momie au plus offrant. Lorsque Harold est inévitablement capturé, Marshall, Gilbert et Amy doivent s’unir pour tenir tête aux criminels, faire face à leurs peurs et secourir leur nouvel ami, mais plutôt « ancien ».

L’original Under Wraps mettait en vedette Bill Fagerbakke (voix de Patrick Star dans Bob l’éponge Carré) en tant que momie effrayante mais charmante qui doit être ramenée dans son sarcophage avant la fin d’Halloween. Le film est également le premier film original de Disney Channel sur le thème d’Halloween. Tandis que Sous les enveloppes n’a pas le même statut de culte que Ville d’Halloween, un autre film très populaire de Disney Channel, il y a encore un public d’adultes qui ont de bons souvenirs d’avoir regardé ce film quand ils étaient enfants.

Lauren Kisilevsky, vice-présidente principale, Films originaux, Disney Branded Television, s’exclame son enthousiasme à l’idée d’amener cette histoire à une nouvelle génération.

Sous les enveloppes a présenté à une génération d’enfants et de familles ce qui est devenu l’épine dorsale de notre programmation à travers le monde : les films originaux de Disney Channel », a déclaré Kisilevsky. « Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau notre public dans l’esprit d’Halloween et de célébrer l’amitié improbable entre trois enfants et une momie alors qu’ils se lancent dans une aventure et sauvent finalement la situation. »

Disney Channel a l’habitude de créer des films d’Halloween originaux qui sont amusants pour toute la famille. Bien qu’ils ne soient peut-être pas les films de la plus haute qualité, ces films ont tendance à toucher une corde sensible chez les enfants, les amenant à avoir de la nostalgie pour eux lorsqu’ils deviennent adultes. Des films comme le Ville d’Halloween séries, Secousses, et Le rendez-vous de ma mère avec un vampire sont restés populaires auprès de la génération qui les a regardés quand ils étaient enfants. Ils ne font pas peur, mais ils font un excellent travail pour mettre les gens dans l’esprit d’Halloween.

Cette nouvelle version de Sous les enveloppes semble vouloir faire la même chose. La bande-annonce montre une aventure de maman familiale avec une maman originale que les enfants apprendront à aimer. Cela deviendra-t-il le prochain classique culte de Disney Channel ? Seul le temps nous le dira. Découvrez la bande-annonce maintenant et entrez dans l’esprit d’Halloween.