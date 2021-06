Under The Wig avec CHIYO: «La course de dragsters de RuPaul promeut activement la discrimination» | 45secondes.fr rencontre

« Comment voulez-vous que les producteurs, les promoteurs, le public de l’émission sachent qu’ils veulent de nous quand vous ne nous plateformez pas? Comment voulez-vous qu’ils se soucient de nous? »

Pour le mois de la fierté, 45secondes.fr va « Under The Wig » avec la drag queen Yshee Black pour discuter avec quatre artistes de drag très différents – mais tout aussi emblématiques – pour explorer la scène de drag au Royaume-Uni.

Dans notre premier épisode, Yshee rencontre le roi des dragons et le prince de la provocation, CHIYO, pour discuter du pouvoir et de la beauté des rois, pourquoi la communauté des rois est contrariée par le dernier clip de Little Mix, pourquoi tout le monde devrait essayer le drag, et bien plus encore.

Dans l’extrait ci-dessous, Yshee Black et CHIYO discutent de la position des drag kings dans la communauté des drag au sens large et de ce qui est nécessaire avant que les rois aient la même représentation et les mêmes opportunités que les drag queens profitent actuellement depuis la montée fulgurante de Course de dragsters de RuPaul.

Rendez-vous sur la chaîne YouTube et activez les notifications pour obtenir le prochain épisode de Under The Wig la semaine prochaine.

LIRE LA SUITE: New York City Pride interdira à la police de participer à des événements jusqu’en 2025

CHIYO et Yshee Black Under The Wig atout. Image: 45secondes.fr

YSHEE BLACK: Je suis tellement fier de la communauté King à Londres et ici à Birmingham. Nous en avons un petit, mais nous sommes puissants. Dans différentes villes, la représentation du roi doit vraiment être là. C’est triste qu’il soit rare d’avoir plusieurs rois sur les files d’attente. Pourquoi pensez-vous que c’est?

CHIYO: Tu sais, j’ai l’impression que c’est parce que la plupart des responsables sont des hommes cis, et ils ne comprennent tout simplement pas notre talent. Ils ne comprennent tout simplement pas. Je peux m’asseoir ici et dire: «Oh, nous avons besoin de plus de visibilité», ce que nous faisons. «Nous avons besoin de plus de représentation», ce que nous faisons. Mais finalement, nous travaillons. Nous bousculons. Nous faisons la fichue chose. Regardez cette chemise … j’ai fait ça! J’ai fait ça! Tu vois ce que je veux dire? Regarde mon visage, regarde mon maquillage, je suis magnifique. Nous faisons la fichue chose. Et ce sont les hommes en charge qui dorment sur nous.

Donc, je me retrouve sur beaucoup d’alignement dominé par les drag queen parce que je suis très appétissant et qu’ils ont besoin d’un jeton. Donc, je me sens comme quand les gens en général – les gens cis, les blancs, les hommes – quand les gens commencent à élargir leur esprit au-delà de la tokenisation et à se rendre compte qu’ils doivent travailler activement à la plate-forme des marginalisés afin que nous puissions tous vraiment atteindre l’égalité, quand ils commencent à Réalisez qu’alors, nous espérons que nous commencerons à voir plus de drag kings en ligne, plus de noirs dans les line-up, plus de femmes cis qui sont des drag queens dans les line-up, plus de trans dans les line-ups. Parce que, honnêtement, le spectacle de mayo.

LIRE LA SUITE: Ce site Web transforme vos artistes Spotify préférés en une programmation Manchester Pride 2021

YSHEE: Pas la mayonnaise! C’est vrai. J’ai l’impression que les gens qui réservent – les gens qui sont au pouvoir – c’est une de ces choses où je ne pense pas qu’ils connaissent quelqu’un d’autre en dehors de leur cercle d’amitié, ou des gens qui ne leur ressemblent pas non plus. Et c’est très dommageable. Et c’est juste fou que les gens pensent: « Oh, c’est mon ami, je vais lui donner le rôle de producteur, il connaît tout le monde ». [But he] connaît à peine personne. Connaît les sept mêmes personnes. Et ils ne voudront pas grandir parce qu’ils sont comme, ça rapporte de l’argent. Cela n’aide pas. Il faut que la communauté se batte vraiment contre cela et vous en êtes une excellente représentation, pour être juste.

Cela m’amène à ma prochaine question: que pensez-vous que la communauté queer devrait faire pour que nous ayons plus de rois et de reines au même niveau de représentation et d’opportunités?

CHIYO: Honnêtement, je pense que la seule façon pour nous, en tant que communauté, en tant que queers, en tant qu’artistes de drag, en tant que personnes qui utilisent généralement ce monde dans cette bulle pour échapper aux horreurs de l’hétéronormativité cis … la seule façon dont nous pouvons vraiment Le progrès est que davantage de personnes au pouvoir commencent activement à se rebeller contre des plates-formes comme RuPaul’s Drag Race, qui promeuvent activement ces discriminations.

Combien de saisons? Combien de continents? Combien d’artistes? Jamais, jamais, jamais, jamais un drag king? Comment voulez-vous que les producteurs, les promoteurs, le public de l’émission sachent qu’ils veulent de nous quand vous ne nous plateformez pas? Comment voulez-vous qu’ils se soucient de nous? Comment voulez-vous qu’ils sachent à quel point nous sommes précieux et dignes lorsque vous ne pouvez même pas nous donner un jeton, un morceau de cette plate-forme.

Je veux dire, c’est un excellent contenu, et j’adore le voir, mais j’aime aussi l’égalité.

Suivez CHIYO sur Instagram ici et Yshee Black ici.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂