Under The Waves : Quantic Dream présente un nouveau projet pour 2023

Au cours de Soirée d’ouverture de la Gamescom en direct 2022 a maintenant aussi rêve quantique ont présenté leur dernier projet. Le jeu d’aventure narratif Sous les vagues est de parallelstudio se développe et promet d’être un jeu sous-marin magnifiquement sombre avec beaucoup d’ambiance.

L’aventure sous-marine obsédante de Stan Under The Waves

Pourquoi est-ce? Comme on pouvait s’y attendre, « Under The Waves » se déroule dans l’océan, plus précisément dans le profondeurs de la mer du Nord. Ce qui à première vue peut sembler un peu plus réaliste subnautiquedevient un en y regardant de plus près sombre aventure genre complètement différent.

Dans les années 1970 techno-futuristes, on plonge avec le plongeur professionnel Stan littéralement dans un monde sous-marin sombre.

Stan a avec un perte qui change la vie se battre et se retirer dans les profondeurs marines pour assimiler cette expérience et peut-être aspirer à un nouvel avenir.

L’isolement sous l’eau est censé être une manifestation de l’état d’esprit de Stan, qui se traduit par une atmosphère oppressante renverse pour le joueur.

Alors que Stan creuse plus profondément, des événements plus étranges liés à son passé lui arrivent.

Lors d’une expédition de découverte de soi avec Stan, en utilisant le sous-marin explore le paysage marin sera. En plus de la belle faune, il y a des grottes sous-marines, des épaves et des plantes sous-marines à découvrir.

En même temps, du point de vue de Stan, vous suivez les manifestations de ses souvenirs, en espérant vous faire comprendre retour à la surface trouver.

Pour ce faire, Stan doit collecter des matériaux et fabriquer des équipements qui peuvent l’aider à gérer ses expériences traumatisantes et à survivre sous l’eau.

La bande-annonce de Reveal ne révèle que cela sur la sortie : « Under The Waves » est prévu pour 2023 et il est destiné à être utilisé à la fois sur la dernière génération et la génération actuelle de PlayStation et Xbox et en plus pour PC apparaître.

