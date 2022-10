Under Deck Mediterranean Saison 7 Episode 14 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont posé des questions sur la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 7 de l’épisode 14 de Under Deck Mediterranean. Après avoir regardé son épisode 13 qui est sorti récemment, les fans sont vraiment plus enthousiastes à l’idée de regarder ce prochain épisode de cette émission. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Ici, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 7 de la Méditerranée sous le pont, où regarder cette série, la liste des épisodes de la saison 7, les détails de la distribution, les spoilers et bien plus encore. Alors, sans plus tarder, faisons connaître tous ces détails.

C’est une série américaine et le nom de sa société de production est 51 Minds Entertainment. Son premier épisode est sorti le 3 mai 2016 et en très peu de temps, cette émission a réussi à attirer de nombreux fans dans différentes régions. Les fans de cette série sont vraiment très curieux de regarder cet épisode à venir.

Under Deck est essentiellement une franchise et dans cette émission, vous verrez la vie des membres d’équipage qui naviguent à travers la Méditerranée, chaque épisode présente un nouveau groupe de passagers d’élite, chaque groupe présentant un ensemble différent de défis pour l’équipage. Au fur et à mesure que le spectacle avance, votre curiosité commencera à augmenter et c’est la raison pour laquelle beaucoup de ses fans recherchent la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 7 de l’épisode 14 de Under Deck Mediterranean. C’est donc une bonne nouvelle pour vous car sa date de sortie a été annoncée.

Under Deck Méditerranée Saison 7 Épisode 14 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 7 de l’épisode 14 de Under Deck Mediterranean. Le nom de cet épisode est In a Bind et il sortira le 10 octobre 2022. Vous pouvez remarquer que votre attente pour cet épisode va enfin se terminer très bientôt.

Où diffuser sous le pont méditerranéen?

Si vous voulez regarder cette série, son réseau officiel est Bravo. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses plateformes en ligne comme Vudu, Peacock, Prime Video et de nombreuses autres plateformes de streaming. La disponibilité de cette série dépendra de votre région.

Spoilers

Voici le spoiler du prochain épisode 14.

Une charte raccourcie avec des invités énergiques met la pression sur l’équipage pour qu’il fasse tout son possible, y compris une visite surprise d’une pop star; les tensions au sein de l’équipe intérieure continuent de monter ; les choses deviennent gênantes et chauffées.

Liste des épisodes de la saison 7

Voici maintenant la liste des épisodes de la saison 7.

Il n’y a pas d’endroit comme à la maison

J’ai un Sea-cret

Tout un yacht de scandale

Squelettes dans la cabine

Ruptures et bouleversements

Walkie de la honte

Pour l’amour des dents

Accord vin

Laisse moi être franc

Trouver le groove

L’audacieux et la trahison

Nous ne cliquons tout simplement pas

Charte du destin

Dans une impasse

À déterminer

À déterminer

À déterminer

Le dernier mot

Enfin, nous allons conclure ici cet article en espérant que vous avez toutes les informations sur la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 7 de l’épisode 14 de Under Deck Mediterranean. Ici, vous pouvez trouver des réponses aux questions telles que Où regarder cette série, la liste des épisodes et bien plus encore. Néanmoins, si vous avez d’autres doutes concernant la date de sortie de l’épisode 14 de la saison 7 de la Méditerranée sous le pont, vous pouvez nous demander ci-dessous dans la section des commentaires.

