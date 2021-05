Undecember se dirige vers PC et mobile cette année

Un nouveau concurrent est entré dans l’arène alors qu’un RPG hack-and-slash prévoit de sortir plus tard cette année. Décembre est une plongée unique dans des mondes sombres et dangereux qui, selon de nombreux fans, pourraient rivaliser avec la sortie de Diablo Immortal. Ce titre vient de Jeux LINE et est développé par Needs Games.

Dans ce titre, les fans créent leur propre personnage unique et voyagent à travers une terre dangereuse et sombre. Écrasez, zappez et détruisez tous vos ennemis en affrontant une horde sans fin de monstres diaboliques. En tant que PC et mobile sortie, ce titre est conçu pour le public hack-and-slash dans un endroit pratique.

Voyagez dans les déserts, les petits villages, les forêts enneigées et bien plus encore en parcourant un éventail intéressant de terrains. Des terres différentes signifient des ennemis différents, et les joueurs devront adapter leur stratégie pour affronter chaque vague d’ennemis venant en sens inverse.

Ce qui a intéressé de nombreux fans, c’est le système sans classe sur lequel le jeu est basé. Les joueurs peuvent développer leur personnage dans n’importe quelle direction et attribuer votre propre nom à votre classe est convaincant et passionnant pour le public. Les joueurs décident de leur style de combat et de leur stratégie de combat, et c’est à eux de décider comment ils affronteront les monstres du pays.

Combattez des ennemis allant des soldats aux monstres en balançant à la fois de la magie et des armes dans leur vie. Éliminez des légions de serviteurs et combattez des boss massifs tout en naviguant dans un équilibre complexe entre attaque et défense.

Le jeu est un aperçu avancé de l’équipement et des mises à niveau au fur et à mesure que vous faites évoluer lentement votre héros à chaque course. Plus vous devenez puissant, plus le donjon devient facile et les batailles plus avancées que vous pouvez entreprendre.

Bien que le jeu soit conçu pour le jeu en solo, des modes de jeu PVE et PVP sont disponibles. Amenez des amis dans vos aventures avec un support cross-play complet entre les versions mobile et PC de ce jeu.

Cela permet une expérience croisée plus facile et n’oblige pas les joueurs à choisir une plate-forme par peur de perdre les expériences de leurs amis.

Bien que l’histoire de ce titre soit inconnue, la bande-annonce présente une idée. Les joueurs incarnent un mortel qui a le pouvoir du zodiaque qui leur permettra de se battre et de détruire tout ce qui se trouve sur leur passage.

Ce titre est le meilleur pour un public adulte, mais le gameplay général est compréhensible par la plupart. Bien que des références bibliques soient intégrées aux fondements de ce titre, Diablo les fans se sentiront chez eux dans son mélange unique d’action et de gloire.