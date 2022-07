Uncoupled, série avec Neil Patrick Harris : intrigue et distribution

L’acteur Neil Patrick Harrisreconnu pour son rôle de Barney dans la populaire série »How I Met Your Mother », est prêt à revenir aux comédies télévisées avec »Découplé », la nouvelle production de Netflix promet d’être un contenu essentiel pour la communauté LGBT +, suivant un célibataire homosexuel d’une quarantaine d’années dans la vie de célibataire de New York.

Dans la bande-annonce officielle de la série, on rencontre Michael Lawson (Harris), un homme choqué après avoir rompu avec sa compagne après 17 longues années, juste avant son anniversaire. Cela conduira Michael à s’aventurer dans la vie de la Big Apple, à la recherche de nouveaux partenaires lors de fêtes, de soirées en amoureux et de réunions informelles avec toutes sortes d’amis.

» Uncoupled » s’amusera dans le personnage de Harris en réalisant à quel point les rencontres ont changé depuis qu’il était le dernier célibataire, avec des applications de rencontres mettant en vedette des inconnus demandant des choses encore plus étranges, il aura donc beaucoup à apprendre après près de 20 ans d’absence. la vie de célibataire. De plus, l’avant-première nous fait comprendre que la série n’aura pas à rougir de montrer des scènes racées, c’est donc une comédie qui aura tout pour plaire.

La série est co-créée par Darren étoilequi a précédemment créé la série à succès HBO » Sex and the City », ainsi que sa suite » And Just like That », qui a récemment été renouvelée pour une deuxième saison à hbo max. Starr a coopéré sur » Uncoupled » avec le six fois vainqueur d’un Emmy Jeffrey Richmanqui a déjà écrit pour « Frasier » et « Modern Family ».

Synopsis officiel découplé

»Michael Lawson (Neil Patrick Harris) semble avoir tout compris. Il est un agent immobilier prospère à New York avec une grande carrière, une famille qui le soutient, des amis proches et une relation amoureuse avec son partenaire de 17 ans, Colin (Tuc Watkins). Mais lorsque Colin emménage de manière inattendue à la veille de son 50e anniversaire, Michael est complètement choqué. Du jour au lendemain, elle doit faire face à deux cauchemars : perdre l’homme qu’elle croyait être son âme sœur, et se retrouver soudain avec un célibataire homosexuel d’une quarantaine d’années à New York.

Distribution et première non couplées

Les vedettes de la série Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson-Brooks, Tuc Watkins Oui Marcia Gay Harden. » Uncoupled » arrivera exclusivement sur Netflix le 29 juillet.