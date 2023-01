Uncoupled rejoint la longue liste d’émissions Netflix annulées

Le spectacle de comédie dramatique romantique Découplé, avec Neil Patrick Harris, a été annulé de Netflix après une seule saison, selon un rapport de Variety. Les créateurs de l’émission Darren Star et Jeffrey Richman ont sorti la série en juillet 2022, avec huit épisodes tombant simultanément.





L’émission Netflix couvre la vie d’un agent immobilier prospère d’une quarantaine d’années vivant à New York et rencontrant un incident qui a changé sa vie. Michael Lawson, interprété par Harris, voit sa vie bouleversée après le départ soudain de sa compagne de 17 ans.

Michael se retrouve un homme gay célibataire vivant seul à New York et doit faire face à une rupture et à un changement brusque dans sa vie.

Harris est surtout connu pour son rôle de Barney, lauréat d’un Emmy, dans la sitcom à succès de 2005 Comment j’ai rencontré votre mèreoù il a également joué par coïncidence un homme célibataire – pour la plupart – vivant à New York.

Le casting comprend d’autres noms comme Tuc Watkins, Tisha Campbell, Brooks Ashmanskas, Emerson Brooks et Marcia Gay Harden, jouant différents rôles aux côtés de Harris.

Même si Découplé a principalement reçu des éloges positifs de la part des téléspectateurs et des critiques, avec un taux d’approbation critique de 73% sur Rotten Tomatoes et une approbation de 95% des utilisateurs de Google, ce n’était toujours pas suffisant pour que l’émission se poursuive pour une deuxième saison sur le service de streaming.

De plus, l’émission n’a pas été un grand succès sur Netflix par rapport aux autres émissions originales de la plateforme. Il n’a fait partie du top dix qu’une seule fois au cours de la semaine de sa sortie, se classant numéro six sur le service de streaming, ce qui signifie que l’annulation de l’émission était prévue et non une surprise totale.





Autres émissions Netflix : certaines renouvelées, d’autres annulées

Le co-créateur Star est également le créateur de l’émission à succès Netflix Émilie à Paris, qui a été renouvelée pour une quatrième saison, ce qui signifie que l’annulation de Découplé n’était pas la fin du travail de Star avec Netflix.

Même si Émilie à Paris a une cote inférieure sur les tomates pourries que Découplé, avec une note d’approbation critique de 62% par rapport à la note de 73%, cela n’établit pas la norme en ce qui concerne le nombre de téléspectateurs. 58 millions de foyers dans le monde ont vu l’émission mettant en vedette Lily Collins au cours de ses 28 premiers jours sur Netflix.

La liste des émissions Netflix annulées a augmenté rapidement, avec des émissions comme 1899, Travail intérieur, La chaiseet Impasse : parc paranormal tous annulés en janvier 2023 seulement, en gardant à l’esprit que nous sommes encore à la mi-janvier.

L’annulation de Découplé et d’autres émissions de Netflix pourraient décevoir les téléspectateurs, même s’il convient de mentionner que l’émission n’a de toute façon pas été promise à une deuxième saison, ce qui signifie qu’aucun travail fini ne sera jeté.