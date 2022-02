Uncharted : y a-t-il des scènes post-générique ?

images sony

Le nouveau Tom Holland arrive sur grand écran et nous répondrons ici à la grande question que se posent les téléspectateurs : y a-t-il plus de scènes après le générique ?

©Photos SonyUncharted : y a-t-il des scènes post-générique ?

Uncharted : hors de la carte est l’une des grandes premières du deuxième mois de l’année et l’une des plus attendues par les téléspectateurs, puisque l’adaptation du jeu vidéo mythique mettra en vedette Tom Hollandqui vient enchanter avec un nouvel opus de son homme araignée dans l’univers cinématographique Marvel. Encore du côté de images sonyarrive ce jeudi avec un projet très particulier. Y aura-t-il des scènes post-crédits qui motivent une suite ?

« Uncharted est basé sur l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues et acclamées par la critique de tous les temps. Il raconte l’histoire de Nathan Drake et sa première aventure avec son rival devenu partenaire, Victor « Sully » Sullivan. Avec Tom Holland dans le rôle Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de Sully, un personnage très ingénieux, Uncharted montrera au public comment Nathan Drake devient le chasseur de trésors alors qu’il résout l’un des plus grands mystères et trésors de l’histoire dans une aventure épique d’action qui s’étend sur le monde »avance son synopsis officiel.

Après de multiples modifications de sa date de sortie, en raison de la pandémie de Coronavirus et des problèmes de production, les fans pourront enfin voir le long métrage sur grand écran. Il faudra attendre la réponse des téléspectateurs, car l’accueil des critiques n’a pas été des meilleurs et les avis sont plus négatifs que positifs : « Un casting qui promet mais produit un écho décevant des films d’aventure supérieurs »dit le consensus Rotten Tomatoes, où il a un taux d’approbation de 54%.

+Est-ce qu’Uncharted a une scène post-générique ?

Nous vivons à une époque où les superproductions ne peuvent pas se permettre de se passer de l’opportunité d’une suite. C’est pour ça que Inexploré n’est pas l’exception et Il a deux scènes post-crédits. cela fonctionnera pour le spectateur pour compléter ce qui a été vu à des moments clés du film. Il faut souligner que le second est plus important et précise qu’il est prévu d’en faire une partie 2.

Pour le moment, ni le réalisateur Ruben Fleischer ni responsable de images sony ont parlé de Inexploré 2, mais ce sera une question de temps avant qu’ils ne le confirment enfin. De même, il faudra attendre les chiffres du box-office pour comprendre le phénomène de cette adaptation et s’il est faisable qu’il y ait un deuxième volet. Bien sûr, compte tenu des noms de sa distribution, il est possible qu’il n’arrive pas à court terme.

