Uncharted : Tom Holland est la critique du film de Nathan Drake

Préparez-vous pour le prochain adaptation jeu vidéo. Après des années de production, l’enfer arrive Inexploré au 17 février 2022 en fait finalement sorti en salles après que quelques changements aient été apportés à la fois derrière et devant la caméra.

Non seulement le réalisateur, l’acteur principal et presque tous les acteurs de soutien ont été échangés, mais aussi l’intrigue complète. La nouvelle intrigue ne suit plus l’histoire originale, mais en raconte une complètement nouvelle.

Si toutes ces décisions étaient les bonnes, si le travail de Ruben Fleischer convient du tout aux fans du modèle et si une visite peut également être recommandée pour ceux d’entre vous qui n’ont rien à voir avec les jeux, nous vous le dirons dans notre Critique du film.

Uncharted : Vers l’intrigue

L’adaptation cinématographique de la célèbre série de jeux vidéo par Le chien méchant raconte les débuts de la carrière de Nathan Drake (Tom Holland) en tant que chasseur de trésors et chevalier de fortune et se permet quelques modifications à de nombreuses questions détaillées, qui peuvent probablement être appelées liberté de création peut interpréter.

Cela inclut, mais sans s’y limiter, la première rencontre entre Drake et Victor Sullivan (Mark Wahlberg), la trame de fond de Brother Sam (Rudy Pankow) et la première aventure du protagoniste.

L’intrigue tourne désormais autour du trésor d’or du célèbre découvreur Ferdinand MAGELLANdont la proie est perdue depuis 500 ans et est la cible du sans scrupule Moncada (Antonio Banderas).

Drake et Sullivan travaillent ensemble pour trouver l’or, d’autant plus que ce dernier prétend savoir où se trouve le frère de Drake, disparu il y a des années. Avec l’aide de l’ombre Chloe Frazer (Sophia Taylor Ali), ils parcourent le monde en résolvant des énigmes et en combattant les hommes de main de Moncada.

©Sony Pictures Divertissement.

Uncharted : un examen

Comme pour tant d’autres adaptations de jeux vidéo, « Uncharted » soulève également la question de savoir qui est réellement groupe ciblé devrait être pour ce travail. Les fans du modèle de jeu n’obtiennent pas grand-chose de ce qu’ils connaissent et aiment, et tout le monde regarde probablement un autre film d’aventure à la Indiana Jones.

Autant Tom Holland joue, par exemple, et autant certains cinéphiles seront ravis, autant le bel homme tient le rythme sans tee-shirt pour être admiré, il a finalement si peu de choses en commun avec le Drake du gabarit.

Cela est vrai de presque tout le casting, qui est composé de personnages à moitié familiers qui sont presque méconnaissables et de nouveaux personnages qui ne sont fondamentalement que clichés ambulants sont sans profondeur. Mais gardez au moins son haut.

L’intrigue elle-même est assez plate, même si vous pouvez dire qu’elle rappelle, au moins superficiellement, le aventure originale a été inspiré par Nathan Drake. Néanmoins, le travail bouillonne folie absurdedes trous logiques et des fils d’histoire qui ne sont jamais noués mais qui pendent plutôt effilochés au sol pour le générique.

L’effet et la tentative pour le public grands moments d’émerveillement apporter, prévaut clairement ici et toute tentative, une cohérence, peut-être même histoire passionnante livrer, sont non seulement relégués au second plan, mais aussi largement oubliés.

Uncharted : techniquement de haute qualité

Alors qu’il serait injuste d’appeler « Uncharted » de Ruben Fleischer film stupide pour désigner, mais les mots plus agréables sont difficiles à trouver. C’est pourquoi il vaut peut-être mieux se concentrer sur aspects techniques de l’usine, car au moins ici la production peut briller dans une large mesure.

la truc technique semble fabuleux et les scènes d’action sont partielles bien chorégraphié et très agréable à regarder, même s’il y a des moments où il a été coupé trop souvent, c’est pourquoi la confrontation montrée en devient une patchwork dégénérer.

Juste grâce à Hollands bonne performance Cependant, il est facile d’ignorer de telles lacunes et, surtout, dans les moments clés, les créateurs derrière la caméra frappent le bon nerf et livrent cinéma pop-corn de première classe un moyen.

Cependant, les cinéphiles qui sont enclins doivent absolument faire attention à cela cerveau en marche parce que beaucoup de scènes se sont révélées si indiciblement stupides qu’il peut être pénible d’y penser trop.

©Sony Pictures Divertissement.

Par:

Bonne technique de tour

Grandes séquences d’action

Des personnages sympathiques

Des acteurs convaincants

contre:

Peu à voir avec le modèle

Terribles trous de logique

Peu de profondeur d’action

Méchant pâle

Donc, en fin de compte, « Uncharted » est en grande partie film superficiel, qui ne fait aucun effort pour être logique, ni pour capter les fans de la série de jeux vidéo. Mais le travail de Fleischer convainc par des personnages sympathiques, de bons acteurs et action au top.

La seule question qui reste est de savoir pour qui cela devrait-il suffire, car quiconque entre dans un film intitulé « Uncharted » veut probablement obtenir exactement cela et pas n’importe lequel Aventure ordinaire avec une intrigue interchangeable et des personnages presque méconnaissables.