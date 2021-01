Uncharted: timide avec un film peu nécessaire

Argumentairement, la saga est bien fermée

Je me souviens à quel point j’étais effrayé quand j’ai essayé pour la première fois Uncharted 2: Royaume des voleurs. La séquence d’ouverture m’a laissé la bouche ouverte grâce à son aspect graphique – elle réussit toujours, notamment dans sa version de PlayStation 4 – et elle a fait comprendre que j’étais face à un jeu qui poserait une aventure pleine de scènes spectaculaires. Ce caractère spectaculaire resterait Uncharted 3: La tromperie de Drake avec des moments aussi mémorables que la traversée du désert. Plus tard, la quatrième partie de la saga arriverait, La fin du voleur cela, comme le titre l’indique, mettrait fin à l’histoire de Nathan Drake. Un personnage qui était avec nous pendant tout ce temps et que nous aimions; un gars plutôt copieux et comique, même si plus tard nous avons joué un meurtrier qui avait vaincu des milliers d’ennemis.

Uncharted 4 J’ai adoré parce qu’il mettait en vedette un Drake mature et agissait comme une fin parfaite; un de ceux qui vous laisse vide, mais en même temps est idéal. Pour cette raison, quand je vois des publicités comme quatre nouvelles images sur le film de Inexploré la seule chose que je ressens, c’est de la réticence. Pour moi, la vie de Drake et l’intrigue de la saga sont bien développées tout au long des tranches de PlayStation 3 et de son successeur. Je ne parle pas seulement du stade adulte de notre protagoniste, mais aussi de son enfance et de sa jeunesse. Et c’est que la tétralogie nous a appris le stade de l’enfance de Drake avec son frère et aussi le début de sa relation avec Sully. Ce ne sont pas des périodes très chargées par rapport à sa vie d’adulte, mais cela suffit pour capturer à quoi ressemblait notre chasseur de trésors dans sa jeunesse.

En théorie, le film se concentrera sur les origines du couple Drake-Sully. Je comprends que le script pourrait être inspiré par Uncharted 3 de raconter ce passage – bien qu’ils disent qu’il est original … – et de là d’influencer tout le processus d’apprentissage de la profession que Nathan a vécu avec Victor. En ce sens, il est vrai qu’il existe un écart d’argumentation entre le reste de l’apprentissage et la phase adulte. Cependant, Je ne vois pas la nécessité d’expliquer cette période car pour moi la saga est déjà terminée. Malgré ces trous dans le récit, cela ne me donne pas le sentiment d’être devant un travail inachevé. Je crois qu’il n’est pas toujours obligatoire de lier toutes les extrémités et que nous pouvons vivre sans savoir exactement ce qui s’est passé pendant cette période. De plus, ce n’est pas une étape qui produit beaucoup de mystère, car il est facile de théoriser sur les événements qui s’y sont déroulés: sûrement Drake a exploré différentes ruines en obtenant quelques trésors, tandis que Sullivan lui a appris les ficelles du métier.

De même, mon désintérêt pour la bande est également parsemé de peur. Garde en tête que le film a changé de réalisateur sept fois, ce qui peut conduire à un manque de cohérence et d’unité dans son intrigue. Concernant le reste des images, je n’ai pas tellement de doutes sur la faisabilité d’adapter l’essence Inexploré. La série a toujours été comparée à des films d’action et d’aventure, donc déplacer cette structure ne devrait pas être compliqué. Plus d’incertitude me génère l’exécution de cette formule. Inexploré Il s’est caractérisé en proposant des scènes impressionnantes, mais aussi en proposant des personnages charismatiques qui entretiennent des relations fluides les uns avec les autres. Quand vous voyez Drake, Sully ou Elena, vous vous connectez avec eux parce que leur amitié semble très réelle et amicale. À ce stade, nous ne savons pas s’il y aura une chimie entre Tom Holland, Mark Wahlberg et les autres acteurs. Espérons qu’il en soit ainsi et qu’avec lui, nous ayons un produit au niveau de la saga, bien qu’ici ils n’aient pas de fan très convaincu.