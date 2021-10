Uncharted Stars promet des aventures de globe-trotter en avant-première en coulisses

Sony a enfin publié la première bande-annonce du très attendu Inexploré. L’adaptation en direct de la série de jeux vidéo à succès de Naughty Dog du même nom, Inexploré met en vedette Tom Holland en tant que chasseur de trésors spirituel et ingénieux Nathan Drake avec Mark Wahlberg en tant que mentor Victor « Sully » Sullivan. Sony a été assez prudent dans la promotion Inexploré, avec presque aucune discussion sur le film au cours des derniers mois.

Mais à l’approche de la date de sortie, le marketing bat son plein sur le film. Inexploré tourné en octobre dernier et devrait sortir en février 2022. Sony et PlayStation ont publié un aperçu des coulisses du film après la révélation de leur bande-annonce précédente. Le court clip voit Tom Holland et Mark Wahlberg donnant aux fans un aperçu de leurs plaisanteries ludiques et commentant la nature du film. Vous pouvez consulter le Inexploré Aperçu du BTS ci-dessous.

Le clip s’ouvre sur une brève introduction de Holland et Mark Wahlberg, qui procèdent ensuite à l’analyse du mot « inexploré » et de sa signification au cœur du film. L’histoire, l’action et les lieux sont tous inexplorés, c’est-à-dire jamais vus ou faits auparavant dans le film éponyme. Cependant, comme l’explique Holland, « les personnages sont peut-être un peu cartographiés ». Inexploré sert de préquelle aux jeux PlayStation de Naughty Dog et se concentre sur les versions plus jeunes de ses protagonistes, Nathan Drake et Sully.

Le duo est l’un des personnages les plus reconnaissables et les plus appréciés des fans jamais créés pour un jeu vidéo. Alors que Holland et Wahlberg sont tous deux passionnés par Inexploré, les fans n’étaient pas satisfaits de leur casting. Mais avec Sony envisageant de construire une franchise d’action en direct réussie autour de Inexploré, des versions plus jeunes et moins familières des personnages principaux pourraient bien attirer les fans inconditionnels et les nouveaux arrivants. Cela étant dit, ce serait formidable si Wahlberg portait la moustache emblématique de Sully d’ici la fin du film.

Plus loin dans la vidéo, nous voyons des cascades passionnantes mais dangereuses, des navires pirates, des décors extravagants et des lieux exotiques. A en juger par ce que nous avons vu jusqu’à présent, Inexploré semble prometteur, et cette scène avec Drake suspendu dans les airs sur le fret d’un avion essayant de revenir était assez intense. Sony a publié le synopsis de l’intrigue suivant pour le film.

« Basé sur l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues et les plus acclamées par la critique de tous les temps, Inexploré présente au public le jeune homme de rue Nathan Drake et présente sa première aventure de chasse au trésor avec son partenaire farceur Victor « Sully » Sullivan. Dans une épopée d’action-aventure qui s’étend sur le monde entier, les deux se lancent dans une dangereuse poursuite du « plus grand trésor jamais trouvé » tout en traquant des indices qui pourraient mener au frère perdu depuis longtemps de Nathan. »

Inexploré est en développement depuis plus d’une décennie, avec Wahlberg, à un moment donné, attaché à la star du rôle de Nathan Drake. Près d’une douzaine de cinéastes, dont David O. Russel et Neil Burger, ont participé à l’adaptation de l’adaptation du jeu vidéo. Sony a finalement mis les choses en mouvement en janvier 2020 avec Ruben Fleischer (Zombieland, Venin) remplaçant Travis Knight (Bourdon) en tant que directeur. Peu de temps après, le script original de Rafe Judkins a été réécrit par Art Marcum & Matt Holloway (Homme de fer), et Antonio Banderas, Sophia Ali et Tati Gabrielle ont été ajoutés au casting. La pandémie de Covid-19 a encore compliqué les choses, mais heureusement, le tournage s’est terminé en octobre 2020 sans trop de tracas. Après plusieurs changements de date, Inexploré sortira enfin dans les salles de cinéma du monde entier le 18 février 2022.

