Uncharted: qui est Sophia Ali et comment est leur relation Tom Holland

Hier, il est sorti dans toutes les salles Inexploréle nouveau film qui a Tom Holland en tant que protagoniste exclusif. Dans ce film, l’acteur incarne Nathan Drake, un jeune barman dont la vie bascule soudainement lorsqu’il rencontre Sully (Mark Wahlberg). Cet homme, qui le recrute au bar où il travaille, emmène le garçon se lancer dans l’une des plus importantes aventures de sa vie : la recherche d’un trésor millionnaire.

Le synopsis officiel de Inexploré ça dit: « Il est basé sur l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues et acclamées par la critique de tous les temps. Il raconte l’histoire de Nathan Drake et de sa première aventure avec son rival devenu partenaire : Victor Sully Sullivan. Avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle du plein d’esprit Sully, Uncharted montrera au public comment Nathan devient le chasseur de trésors alors qu’il résout l’un des plus grands mystères et trésors de l’histoire, dans une aventure d’action épique qui s’étend sur le monde”.

Cependant, au-delà de cela Tom Holland triomphe dans son rôle principal avec InexploréLa vérité est qu’il ne le fait pas seul. Eh bien, en plus de Wahlberg, qui l’accompagne dans le film est Sophie Ali. L’actrice joue Chloe Frazer, une femme qui veut appartenir, mais en même temps ne fait confiance à personne. Elle croise la route de Nate et Sully lorsqu’ils se rendent compte que tous les trois recherchent le même objectif..

Mais maintenant, qui est Sophia Ali ? D’origine américaine, l’interprète est surtout connue pour avoir donné vie au Dr Dahila Qadri dans L’anatomie de Grey et maintenant, laissant les hôpitaux de côté, il est plongé dans cette aventure d’action. Le sien est l’un des meilleurs du film car il donne vie à un personnage unique. Tout au long du film, il a réussi à faire en sorte que les spectateurs se connectent à chaque émotion de son personnage.

Cependant, il y a quelque chose qui a effrayé les fans et c’est la chimie inattendue et parfaite qu’il avait avec Holland. Eh bien, comme on le sait, l’acteur britannique est en couple avec Zendaya et l’incroyable connexion qu’il a eue avec Ali a laissé tout le monde choqué. Quoi qu’il en soit, pour ces extrémistes, vous pouvez être tranquille car la réalité est que les acteurs n’ont pas récolté plus qu’une amitié. Pendant le tournage, les deux ont aimé travailler ensemble, mais rien de plus.

