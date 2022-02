Uncharted : Qui est l’aventurier Nathan Drake ?

Dans Inexploré nous suivons l’aventurier Nathan Drake à la recherche d’un immense fortune. Si vous utilisez le même nom Modèle de jeu vidéo Si vous n’avez pas encore d’expérience, nous vous présenterons plus en détail le chasseur de trésors, qui semble attirer magiquement le danger.

Avant Uncharted : Nathan Drake dans les jeux vidéo

avant de commencer une petite info avant : La franchise Uncharted a parcouru un long chemin depuis son lancement en 2007. La marque a apporté total au fil des ans six jeux, une bande dessinée animée, un roman et une série de bandes dessinées en dehors. Pour notre article nous nous limitons aux quatre jeux principaux (Uncharted 1-4). Les autres ramifications sont ignorées.

Notre personnage principal s’appelle en fait Nathan Morgan et est le fils de l’historienne Cassandra Morgan. Cependant, elle est décédée lorsque ses deux enfants, Nate et son frère aîné Sam, étaient très jeunes. Son père a alors placé les deux garçons sous la garde d’un orphelinat. Plus tard, Sam a fait sortir son frère de là et ils ont décidé de prendre le leur Changer le nom de famille en Drake.

Au fil des ans, les frères ont dirigé ce héritage de sa mère continue la recherche du trésor du légendaire pirate Henri Avery. Adolescent, Nate fait la connaissance d’un chasseur de trésors et aventurier chevronné nommé Victor « Sully » Sullivan. Il a pris notre protagoniste sous son aile et à partir de maintenant les deux ne devraient faire qu’un longue amitié associer.

Nate et Sully se rencontrent © SIE

Ensemble avec son Figure paternelle Sully Nathan s’est fait un nom en tant que chasseur de trésors. Pendant ce temps, il rencontre divers collègues avec lesquels il se lie d’amitié. Il convient de mentionner ici en particulier Eddy Rajah (« Inexploré 1 »), Harry Flynn (« Uncharted 2 ») et Rafe Adler (« Uncharted 4 »), quelques années plus tard ses rivaux les plus féroces devrait être. Pendant ce temps, il a également rencontré un chasseur de trésor indien nommé Chloé Frazeravec qui il a même eu une brève relation.

Nate, Sam et leur pote Rafe se sont associés pour le Rechercher le trésor d’Avery et se sont laissés introduire clandestinement dans une prison au Panama. Cependant, leur plan tourne terriblement mal : une fusillade s’ensuit et le trio doit fuir. Nathan et Rafe ont réussi à s’échapper, mais ils l’ont fait Ils ont dû laisser Sam derrière. Croyant son frère mort, notre héros a mis fin à son partenariat avec Rafe.

Nathan Drake et Elena Fisher sont le cœur et l’âme des jeux Uncharted © SIE

Après cet événement, Nathan a déménagé surtout avec Sully surqui quelques années plus tard à la recherche de Eldorado fait. Notre protagoniste avait la théorie Monsieur Francis Drake une fois caché un indice sur l’endroit où se trouve le trésor légendaire – et c’est dans le cercueil du marin. Avec le La journaliste Elena Fisher Nate a en fait pu récupérer le cercueil.

Il a été suivi d’un plusieurs aventures, au cours de laquelle Nate, Sully et Elena ont émergé comme le trio central de la série Uncharted. Ensemble, ils ont découvert quatre villes légendaires ou trésors en quatre jeux : Eldorado (Uncharted : le destin de Drake), Shambhala (Uncharted 2 : Parmi les voleurs), Ubar (Uncharted 3 : Drake’s Deception) et Libertalia (Uncharted 4 : La fin d’un voleur).

Nathan et Sully vieillissent © SIE

Dans le temps qui s’écoule entre les histoires des jeux, les personnages évoluent d’ailleurs, continuez. Nathan et Elena en particulier franchissent des étapes importantes : ils tombent amoureux, se séparent à nouveau et éventuellement se marier. Mais notre jeune Nathan Drake dans le film Uncharted est encore à de nombreuses années des grands événements que nous avons répertoriés pour vous dans cet article.

Uncharted : Nathan Drake dans le film

Sur grand écran, c’est bien connu, glisse Tom Holland (« Spider-Man: No Way Home ») dans le rôle du charismatique chasseur de trésors et incarne un jeune Nathan Drake. Les réalisateurs du film ont renoncé à une adaptation fidèle du gabarit du jeu vidéo et racontent à la place une histoire préquellequi se déroule quelques années avant le premier match.

Bien sûr, Nate et Sully sont également inséparables dans le film « Uncharted » © SIE

Ensemble avec son Partenaire Sully (Mark Wahlberg) Nate part à la recherche du trésor de Ferdinand MAGELLAN, dont on dit qu’il vaut plusieurs milliards de dollars. Le duo dynamique est soutenu par le jeune chasseur de trésors Chloé Frazer (Sophia Taylor Ali).

Ils peuvent aussi avoir besoin d’aide, car ils ne sont pas les seuls à rechercher la fortune perdue. Le fameux Méchant Moncada (Antonio Banderas) veut prendre possession du trésor et envoie les siens. C’est ainsi que commence une passionnante Course autour du monde. Bien sûr, nous n’allons pas vous dire comment tout cela se passe pour Nathan Drake et ses amis.

Vous pouvez consulter notre critique de film pour « Uncharted ». lire ici.