Uncharted : Qui est la chasseuse de trésors Chloe Frazer ?

Dans le film d’aventure Inexploré va nathan drake à la recherche d’un grand trésor. Il reçoit entre autres le soutien d’un jeune chasseuse de trésors nommée Chloe Frazer. Si vous n’êtes pas familier avec le modèle de jeu vidéo du film, nous vous présenterons l’aventurière ici.

Avant Uncharted : Chloe Frazer dans les films

Avant de commencer, première peu d’informations à l’avance: Chloé a fait ses débuts dans le jeu d’action-aventure Uncharted 2: parmi les voleurs, sorti exclusivement sur PlayStation 3 en 2009. De plus, elle a également joué un rôle dans la suite Uncharted 3 : L’illusion de Drake et son propre spin-off Uncharted : l’héritage perdu. Elle était également dans un six parties série comique qui a été publié par DC Comics en 2011. Cependant, nous utiliserons leurs événements pour cet article ignorer.

On apprend le passé de Chloé dans les jeux vidéo relativement peu. Elle semble certaine pourtant parallèle avec son père qui l’a quittée pour partir à la recherche d’un trésor. Il voulait le légendaire Défense de Ganesha trouver, mais entre-temps a disparu de la scène. Notre héroïne s’est fait une réputation de chasseuse de trésors dès son plus jeune âge.

Pendant ce temps, elle a également étudié Nathan Drake et son mentor Victor Sullivan connaître. Surtout avec Nate, elle a vite trouvé la même longueur d’onde et ils en ont commencé une histoire d’amour. Mais cela ne devrait pas durer éternellement, car son petit ami y a mis fin pour des raisons inconnues et a disparu. Quand ils se sont retrouvés des années plus tard pour une chasse au trésor, leur amour a de nouveau éclaté.

Chloé Frazer et Nathan Drake dans Uncharted 2 © SIE

Ils le voulaient ensemble Trésor de Marco Polo retrouvez-les dans la ville légendaire Shambhala devrait diriger. Tous deux ont essayé de donner une autre chance à leur relation, cependant, ils ont réalisé que ce n’était pas ne travaille plus voudrais. C’était en partie dû au fait que Nathan était dans le La journaliste Elena Fisher amants qu’ils ont eux aussi rencontrés par hasard dans leur aventure.

Chloe Frazer et Nate se sont finalement séparés en bons termes et sont restés toujours amis. C’est pourquoi elle est également revenue pour aider son ex-petit ami et Sully dans leur recherche du ville légendaire d’Ubar, l’Atlantide du désert. Lorsque son collègue Charlie Cutter a été blessé lors d’une fusillade, notre protagoniste s’est retiré. Mais elle est restée active en tant que chasseuse de trésors.

Chloé Frazer dans Uncharted 3 © HER

Dans votre propre spin-off, Uncharted: The Lost Legacy, Chloé a suivi les traces de son père et est partie à la recherche de la défense de Ganesha. Pendant ce temps, elle a non seulement appris ses origines et sa foi, mais aussi mieux se connaître. Cependant, elle devait également être sur ses gardes à l’époque, car un dangereux chef de guerre était également après l’artefact.

Dans le cadre de cette aventure, nous verrons une nouvelle facette de Chloé. Avant qu’elle n’en soit une chasseur de trésor coriace avec un sens de l’humour plutôt noir, une grande gueule et des compétences qui prouvaient qu’elle avait aussi du talent. Elle était en quelque sorte l’homologue féminin de Nathan Drake. Dans son spin-off, on la découvre côté vulnérable et émotionnel.

Avec « Uncharted : The Lost Legacy », Chloe Frazer a son propre jeu vidéo © SIE

Chloe Frazer a donc traversé beaucoup de choses. Les temps forts sont la découverte de Shambhalla (Uncharted 2)la recherche pour Ubar (Uncharted 3) et la chasse aux Défense de Ganesha (Uncharted: The Lost Legacy). Pourtant, son homologue du cinéma cinématographique est encore à quelques années de toutes ces évolutions.

Uncharted : Chloe Frazer dans le film

Dans le film « Uncharted », nous apprenons une relation relativement jeune Chloé Frazer savoir de qui Sophie Taylor Ali (« Faking It ») est joué. Les responsables ont décidé de ne pas adapter fidèlement à l’original le modèle de jeu vidéo et ont plutôt dit à un histoire préquelle. Les événements du premier épisode de la franchise sont donc antérieurs aux histoires des jeux.

Chloe Frazer et Nathan Drake dans Uncharted © SIE/Sony Pictures Entertainment

Chloé rejoint les deux dans le film d’aventure le chasseur de trésor Nathan Drake (Tom Holland) et Victor Sullivan (Mark Wahlberg) qui a disparu Trésor de Ferdinand Magellan veux trouver. Cela devrait valoir une somme énorme, c’est pourquoi d’autres personnes recherchent la fortune.

Les sans scrupules Criminel Moncada (Antonio Banderas) veut le trésor pour lui-même et envoie donc son peuple après nos héros. Pour cette seule raison, Nate et Sully pourraient utiliser toute l’aide qu’elle et Chloé pourront chassé dans le monde entier.

Des débuts inexplorés le 17 février 2022 dans les cinémas allemands.