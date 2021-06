Uncharted Movie: Date de sortie, intrigue, personnages – Tout ce que nous savons jusqu’à présent

Fans de la franchise d’action PlayStation Inexploré rêvait d’une adaptation cinématographique depuis un certain temps. Enfin, après de nombreuses spéculations, Sony a annoncé qu’un film était en production en 2009, avec Columbia Pictures en tête. Après un démarrage lent, le film commence à s’accélérer et l’excitation grandit parmi les fans de la série de jeux vidéo. Voici tout ce que nous savons sur le film jusqu’à présent:

Qui joue dans Inexploré?

seHomme araignée La star Tom Holland incarnera le protagoniste du film Nathan Drake, avec Ted, Transformateurset tireurL’acteur Mark Wahlberg joue le rôle de l’acolyte et mentor de Drake, Victor Sullivan. Sophia Ali jouera Chloe Frazer tandis qu’Antonio Banderas serait également impliqué. Sophia Ali est connue pour ses rôles dans L’anatomie de Grey, Action ou Véritéet Les Sauvages, tandis que Banderas a joué le rôle de divers personnages mémorables au fil des ans, notamment Zorro et chat Botté. Tati Gabrielle, Patricia Meeden et Sarah Petrick ont ​​également obtenu des rôles dans le film.

Qui dirige le Inexploré film?

Au moment de l’annonce, David O. Russell devait diriger l’adaptation, avec des travaux antérieurs comprenant agitation américaine, Livre de jeu Silver Linings, Le combattant, et Présentateur. Cependant, peu de temps après Divergent le réalisateur de la série Neil Burger a remplacé Russell, son travail comprenant Illimité, L’envers et L’illusionniste. Il a ensuite été remplacé par Seth Gordon, directeur de Des boss horribles, Alerte à Malibu, Quatre Noëls et Voleur d’identité, avant son remplacement par Nuit au muséeréalisateur Shawn Levy. Deux autres changements à la barre, dont 10, voie Cloverfield réalisateur Dan Trachtenberg and Bourdon diriger Travis Knight, finalement conduire à la nomination de Ruben Fleischer qui semble maintenant prêt à terminer le travail. Art Marcum et Matt Holloway ont été présents tout au long, en tant que scénaristes du film.

Fleischer a un parcours impressionnant avec les deux Venin films,La Mule, Escouade de gangsters, et le pays des zombies sur son CV. Comme d’autres cinéastes à succès, tels que Joss Whedon et Michael Bay, Fleischer a étudié à la Wesleyan University dans le Connecticut. Art Marcum et Matt Holloway sont un duo de scénaristes qui ont travaillé ensemble sur de nombreux projets. Leur catalogue impressionnant comprend Marvel’s Homme de fer,L’ombre de la peur, Punisher : Zone de guerre, Transformers : Le dernier chevalier et Hommes en noir : international, montrant leur pedigree et leurs qualifications pour écrire pour un tel film.

Qu’est-ce que Inexploré à propos de?

Avec Tom Holland étant plus jeune que le Nathan Drake vu dans la série de jeux vidéo de Naughty Dog, et Mark Wahlberg semblant considérablement plus jeune que le Victor Sullivan auquel les fans sont habitués, il n’est pas surprenant que le film soit en fait une préquelle du Jeux. Les détails de l’intrigue sont rares, mais nous savons que le film montrera la rencontre de Drake et Sully, ainsi que leurs premières aventures ensemble.

Ceux qui connaissent le Inexploré séries de jeux vidéo sauront que Drake et Sully sont des chasseurs de trésors, combattant souvent la concurrence pour sécuriser des objets de valeur et les empêcher de tomber entre de mauvaises mains. Il y a eu quatre entrées dans la franchise Uncharted jusqu’à présent pour présenter Nathan Drake, à commencer par La fortune de Drake suivi de Parmi les voleurs, La tromperie des Drakes, et enfin La fin d’un voleur. Une cinquième entrée, L’héritage perdu, est sorti en 2017 mais ne se concentre pas sur l’histoire de Drake et Sully.

Le film se déroulera avant les cinq jeux vidéo et, en tant que tel, a un règne libre dans une certaine mesure, autre que de permettre aux événements des jeux de se dérouler dans le même canon et la même chronologie.

Où se trouve Inexploré être tué par balles?

Le film a eu plusieurs lieux de tournage, mais il a été confirmé que le tournage avait finalement été terminé à Berlin, en Allemagne.

Quand est-ce que Inexploré sortir?

La première date de sortie d’Uncharted était fixée à 2016, cependant, en raison de plusieurs retards et d’un changement de réalisateur, la sortie du film est désormais prévue pour février 2022. En raison d’un nouvel accord entre Sony et Netflix, le film arrivera en streaming service dans les deux ans suivant sa sortie en salles.

Qu’est-ce que le Inexploré les acteurs disent sur le film ?

Avant la sortie du film, Tom Holland a déjà critiqué sa performance en tant que protagoniste du film, Nathan Drake. Il a déclaré à GQ: « Dès que vous commencez à vous inquiéter de » Est-ce que j’ai l’air bien sur cette photo? » jouer devient autre chose que jouer un personnage. »

« Je pense qu’il y a des éléments de ma performance dans Inexploré où je suis en quelque sorte tombé sous le charme d’être «Je veux bien paraître maintenant. Je veux que ce soit mon moment cool. Je devais jouer ce gars très dur, très stoïque, en gros, être Mark Wahlberg. »

« Mon personnage est censé être un putain de héros d’action en ce moment ! Écoutez, je ne l’ai pas vu, donc je ne sais pas si j’ai réussi. »

« Mais c’était une leçon importante apprise, parce que, parfois, il s’agissait moins d’atterrir une marque et de traverser cette scène et plus d’atterrir une marque, de se tenir comme ça et de voir mes biceps bombés … C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne ferai probablement plus jamais. »

La Hollande pense cependant que Inexplorédétient une solution à « La malédiction des films de jeux vidéo » qui afflige souvent les adaptations de films, a-t-il déclaré à IGN : « Je pense que Inexploré offre que la plupart des films de jeux vidéo ne proposent pas, c’est qu’il s’agit d’une histoire d’origine pour les jeux. »

« Donc, si vous avez joué aux jeux, vous n’avez pas vu ce qui va se passer dans le film, et si vous n’avez pas joué aux jeux, vous allez apprécier le film parce que ce sont des informations que tout le monde reçoit de la même manière Mais je suis super excité pour le film et ça a été long à venir. «

La co-star de Holland, Mark Wahlberg a révélé à The Wrap que de nombreuses idées pour le film avaient été suggérées, certaines l’ayant dans le rôle de Drake, mais il pense que l’idée actuelle est la meilleure : « Je connais les jeux, mais je pense que cela va être une bonne transition pour que Nathan devienne Nathan Drake, ce qui, je pense, sera vraiment cool pour le public. J’ai été attaché pendant des années et des années à jouer Nathan Drake et maintenant je joue Sully! »

« C’est de loin dix fois mieux que toutes les autres versions du film qu’ils allaient faire à un moment ou à un autre, c’est pourquoi j’étais prêt à revenir et à sauter dans cette partie. Il y a eu de nombreux cinéastes et versions différents de le script, et ils l’ont juste fait sortir du parc. Quand je l’ai lu, je me suis dit ‘oh wow.' »

« J’avais l’impression de lire un film et de regarder un film, et j’avais l’impression qu’Indiana Jones rencontre Thomas Crown Affair rencontre un film de Bond. C’était comme, wow, j’ai fait beaucoup de films, mais je n’ai jamais ressenti comme, c’est un film de cinéma. J’étais vraiment excité à ce sujet, alors je me suis engagé à jouer le rôle. «

« C’est excitant parce que, sans trop en dévoiler, c’est plus une histoire d’origine. Les rencontrer, et Nathan devenant Nathan. Sully et lui se rencontrent, essayant non seulement de se mettre l’un sur l’autre, mais aussi de commencer à s’associer et à se développer cette relation. Ce sera très cool.

« C’est la première fois que je suis dans un film qui est un film. J’avais l’impression que quand je le lisais, je lisais Indiana Jones ou alors Affaire Thomas Crown. Il y a ces grands éléments de ces films de braquage et de films d’aventure comme je n’en ai jamais fait partie. »

Que pense le Drake original d’Uncharted du film ?

Dans une interview avec The Gamer, on a demandé à l’acteur de doublage Nolan North, qui jouait à l’origine Nathan Drake dans les jeux, s’il avait donné à Tom Holland des conseils pour assumer le rôle : « Eh bien, Tom n’a pas besoin de mentorat. »

« J’ai eu la chance de parler avec lui et son frère, Harry, et tous les deux sont de grands fans de Inexploré. Quand tu le découvriras, et quand tu rencontreras Tom en personne, il te rendra justice. Il s’en sortira très, très bien. Il est très athlétique, c’est un danseur talentueux et un interprète très doué physiquement. [He’s also] fait beaucoup de ses propres cascades, ce dont je suis sûr que la compagnie d’assurance est ravie. »

« Mais son exubérance, son enthousiasme à jouer son rôle, c’est un peu comme Ryan Reynolds avec Dead Pool. Il a été, toute sa vie, un grand fan de Dead Pool. Cela va au-delà, ‘oh, je reçois un bon salaire, je suis Dead Pool, frais.’ C’est plus gros que « Je suis Nathan Drake ». Il était si enthousiaste avec ses éloges, et si terre-à-terre, il a beaucoup de charme et il a un esprit vif. Je pense qu’il va être vraiment, vraiment bon, et il avait l’air de la partie. »

« Sony a fait une chose très intelligente en n’essayant pas de faire une adaptation 1:1 de Inexploré, et ressasser une histoire que nous avons déjà vue, ces jeux étaient des films en eux-mêmes. Alors ils ont fait un geste brillant : « où était Nathan Drake dans la vingtaine ? Parfait. »

« Ce n’est pas nécessairement une préquelle des jeux, mais d’après ce que j’ai compris des producteurs à qui j’ai parlé, ils se sont dit: » C’est Nathan Drake dans la vingtaine, parce que la trentaine est dans la quarantaine? Vous avez pris soin de Nolan. Alors nous » allez aller ici. Maintenant, ils vont prendre une licence artistique. Ce n’est pas un spoil, mais je pense que tu vas rencontrer Elena. [Nathan] la rencontre dans le premier [game], mais je ne vois pas comment tu fais des films sans Elena. »

Lorsqu’on lui a demandé si Elena faisait partie intégrante de l’histoire de Inexploré, North a répondu: « Ouais, je pense que oui! »

« De plus, vous savez, Mark Wahlberg joue Sully. Richard McGonagle, qui joue Sully dans les jeux, est de Boston (comme Wahlberg). Parfait, et c’est une star de cinéma internationale. Vous allez avoir beaucoup de globes oculaires sur ça, donc je pense que ça va être un film amusant. »

« Le plus gros élément qui me passionne est le réalisateur, Ruben Fleischer. Il a une formation en comédie, mais il fait de grands films d’action, comme Venin. Si tu te souviens, Venin était sombre et bourré d’action, mais il y avait vraiment des moments d’humour pour donner un souffle au public. »

« Je pense qu’ils vont le briser. Tom est un gars charmant, et son enthousiasme et son enthousiasme pour le projet ne meurent pas. Je pense qu’ils vont bien faire les choses. Je suis excité! Je suis excité voir ça. »

De nombreuses franchises ont essayé sans succès de passer du jeu vidéo au grand écran. Naughty Dog se penchera sur d’autres classiques PlayStation tels que Prince de Perse, Ratchet et Clank et Lara Croft : Tomb Raider qui ont tous essayé auparavant, avec un succès limité. Cela ne se termine pas avec PlayStation, des entrées multiplateformes telles que combattant de rue, Combat mortel, Perte et Resident Evil ont tous essayé. Même les franchises de jeux Xbox et Nintendo ont tenté de faire le saut, avec Super Mario Bros., Sonic l’hérisson et Détective Pikachutous essayant d’avoir un impact sur la sphère hollywoodienne. Malgré de multiples tentatives, les jeux vidéo n’ont pas encore captivé l’imagination des cinéphiles avec un succès à succès qui mettrait le monde du jeu sur la carte des cinémas dans les années à venir. La question alors, est peut Inexploré casse le moule?

Le film a de nombreux facteurs en sa faveur ; un Indiana Joneshomme de premier plan du style Nathan Drake, un casting de stars et un culte après ses jours de jeu. Inexploré est sans doute plus accessible aux cinéphiles moyens que de nombreux autres titres de jeu, l’idée d’un duo de chasse au trésor semble légèrement plus réaliste qu’un hérisson bleu supersonique par exemple. Reste à savoir si ces facteurs sont la recette du succès ou la recette du désastre mais, mis à part les retards, les signes sont positifs pour l’instant.

Sujets : Uncharted, Jeux vidéo