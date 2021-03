Uncharted Movie a inquiété Tom Holland pour sa performance en tant que Nathan Drake

Naturellement, Inexploré La star Tom Holland a quelques inquiétudes quant à son interprétation de Nathan Drake dans la prochaine adaptation du jeu vidéo. Dans une interview franche, Holland a déclaré qu ‘ »il y a des éléments de ma performance dans Uncharted où je suis tombé sous le charme d’être » je veux bien paraître maintenant « plutôt que de » jouer un personnage « ». Bien qu’il n’ait pas encore vu le film fini, l’acteur a appliqué un peu de recul à sa performance, reconnaissant qu’il avait peut-être accordé un peu trop d’attention à ce à quoi il ressemblait devant la caméra plutôt que de se perdre dans le moment.

«Dès que vous commencez à vous inquiéter de ‘Est-ce que je suis bien dans cette photo? jouer devient autre chose que jouer un personnage. Je pense qu’il y a des éléments de ma performance dans Uncharted où je suis tombé sous le charme d’être « Je veux bien paraître maintenant. Je veux que ce soit mon moment cool ». «

InexploréLe personnage principal de Nathan Drake est un personnage très différent pour Holland par rapport à son autre production, quelque chose qui a pu entrer dans la tête de l’acteur.

« Je devais jouer ce type très dur et très stoïque – être essentiellement Mark Wahlberg. Mon personnage est censé être un putain de héros d’action en ce moment! Ecoute, je ne l’ai pas vu, donc je ne sais pas si j’ai réussi Mais c’était une leçon importante apprise, car, parfois, il s’agissait moins de marquer et de parcourir cette scène que de marquer, de se tenir comme ça et de voir mes biceps bombés … C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne referai probablement jamais. «

Bien sûr, Inexploré n’a pas encore d’écrans chauds, et Tom Holland pourrait être loin de son évaluation, mais c’est sans aucun doute quelque chose qui préoccupera les fans de la célèbre franchise de jeux vidéo. Le public attendait le Inexploré l’adaptation pendant un certain temps, et l’idée que la Hollande a peut-être foiré ça va sûrement être décevante. Cependant, sur la base du solide travail de Hollande dans le MCU et au-delà, il est sûrement plus probable que l’acteur soit trop critique envers lui-même.

Inexploré est en développement depuis si longtemps que la co-vedette hollandaise Mark Wahlberg était à l’origine attachée à jouer le rôle principal, Nathan Drake. Grâce au passage incessant du temps, Wahlberg jouera désormais le mentor de Drake, Sully, dans une adaptation qui a été décrite par Holland comme « l’un des meilleurs scripts [he’s] jamais lu. « Malgré l’inquiétude suscitée par son travail devant la caméra, Holland Inexploré à des proportions astronomiques en le décrivant récemment comme étant «Indiana Jones et James Bond avaient eu un bébé».

Zombieland: double pression le réalisateur Ruben Fleischer dirige le Inexploré adaptation, travaillant à partir d’un scénario par Art Marcum et Matt Holloway. Le film servira de préquelle aux jeux, s’inspirant apparemment de 2016 Uncharted 4: La fin d’un voleur. Antonio Banderas, Sophie Ali et Tati Gabrielle aux côtés de Spider-Man: pas de retour à la maison Tom Holland et Mark Wahlberg.

Inexploré devrait sortir en salles aux États-Unis le 11 février 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de GQ Magazine.

