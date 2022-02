Uncharted: Le réalisateur de Lost Legacy fait l’éloge du casting de Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake

Uncharted : l’héritage perdu le réalisateur Kurt Margenau a fait l’éloge du casting de Spider-Man : Pas de retour à la maison star Tom Holland en tant qu’aventurier en herbe Nathan Drake dans la prochaine adaptation de Sony du jeu vidéo Naughty Dog Inexploré. S’adressant à Games Radar, Margenau, qui était co-concepteur principal sur Inexploré 4 et directeur de jeu sur Uncharted : l’héritage perdua admis qu’il n’était pas impliqué dans la mise en scène de la série, mais avait hâte de voir enfin le film après tant de retards, estimant que Holland était un « excellent choix ».

« Nous deux ne sommes pas directement impliqués là-dedans. Et, vous savez, je suis ravi de voir le personnage de Tom Holland. Je ne sais rien d’autre que les bandes-annonces que nous avons vues. Je suis juste excité. C’est comme, c’est enfin là ! Nous avons Uncharted sur grand écran, et il ne va plus changer de réalisateur, et il ne va pas être en développement encore plus longtemps. Et je pense que Tom Holland est un excellent choix. Et ils Je m’inspire des jeux, donc c’est vraiment satisfaisant de voir que ça arrive sur grand écran. »

Le casting de Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake a rencontré une réponse mitigée de la part des fans de jeux vidéo, beaucoup estimant que l’acteur est trop jeune, ainsi que des inquiétudes quant au fait qu’il jouera le personnage trop similaire à celui de Peter Parker. Inexploré agira comme une sorte de préquelle au matériel source, d’où la raison pour laquelle la représentation de Drake est si jeune, mais cela n’a pas apaisé toutes les inquiétudes. Peut-être que l’approbation de Kurt Margenau y contribuera.

Même Tom Holland s’inquiète de sa performance inexplorée





Les fans ne sont pas les seuls à s’inquiéter de la façon dont Tom Holland s’en sortira en tant que Nathan Drake, l’acteur lui-même ayant précédemment expliqué ses propres craintes. « Dès que vous commencez à vous demander ‘Est-ce que j’ai l’air bien sur cette photo ?’ jouer devient autre chose que jouer un personnage. Je pense qu’il y a des éléments de ma performance dans Uncharted où je suis en quelque sorte tombé sous le charme d’être ‘Je veux bien paraître maintenant. Je veux que ce soit mon moment cool’. »

Poursuivant, Holland avait des inquiétudes à l’idée de jouer un personnage si différent de ce à quoi il est habitué. « Je devais jouer ce gars très dur et très stoïque – essentiellement Mark Wahlberg. Mon personnage est censé être un putain de héros d’action en ce moment ! Écoutez, je ne l’ai pas vu, donc je ne sais pas si j’ai réussi Mais c’était une leçon importante apprise, parce que, parfois, il s’agissait moins d’atterrir une marque et de traverser cette scène et plus d’atterrir une marque, de se tenir comme ça et de voir mes biceps bombés… C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne referai probablement jamais. »





Réalisé par Ruben Fleischer d’après un scénario de Rafe Lee Judkins, Art Marcum et Matt Holloway, Inexploré met en vedette Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake et Mark Wahlberg dans le rôle de son mentor Victor Sullivan, avec Sophia Ali, Tati Gabrielle et Antonio Banderas dans des rôles de soutien. Inexploré devrait sortir en salles par Sony Pictures Releasing le 11 février 2022 au Royaume-Uni et le 18 février aux États-Unis.





