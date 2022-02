Uncharted avec Tom Holland réalise d’excellentes ventes au box-office

L’adaptation tant attendue du populaire jeu de Sony Il est enfin arrivé dans les salles. »Inexploré »semble confirmer le grand potentiel que Tom Holland placer des films dans des ventes élevées, puisque non seulement il a participé à l’un des films les plus rentables de l’histoire avec »Spider-Man : No Way Home », mais maintenant son rôle principal en tant que nathan drake dans le film »Uncharted », a réussi à capturer le montant de 44,1 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. L’action-aventure, qui a amené l’une des franchises les plus appréciées de Sony sur grand écran, a établi Tom Holland pour la première fois dans un succès au box-office en dehors de l’univers cinématographique Marvel.

Bien que « Uncharted » ait reçu au mieux des critiques mitigées, il est prudent de supposer que l’acteur britannique de 25 ans a un don en matière de vente de billets, étant l’un des visages les plus reconnaissables du monde du cinéma aujourd’hui. Cependant, c’est peut-être parce qu' »Uncharted » est l’une des franchises de jeux vidéo les plus populaires que de nombreux fans sont venus voir le film afin de revivre les aventures vidéoludiques sur grand écran.

Dirigée par Ruben FleischerAuparavant de retour avec une suite « Zombieland » et produisant le film populaire mais controversé « Venom » avec Tom Hardy, « Uncharted » devrait rapporter 52 millions de dollars dans les salles nord-américaines. . Bien que le chiffre des ventes que j’ai recueilli au cours du week-end soit un début impressionnant à l’époque de la pandémie, le film » Uncharted » a un objectif de vente au box-office important à atteindre, car il a coûté environ 120 millions de dollars à produire.

« C’est une excellente ouverture », a-t-il déclaré. David A Gross, qui dirige la société de conseil en cinéma Franchise Entertainment Research. « Les aventures d’action basées sur les jeux vidéo sont de gros films et les ventes de ce week-end sont presque le double de la moyenne du genre… Les budgets sont élevés, donc ‘Uncharted’ doit se connecter sur tous les marchés. Jusqu’à présent, il le fait. »

»Uncharted » raconte l’histoire du chasseur de trésors Nathan Drake (Tom Holland) et de son partenaire d’aventure Sully, joué par Mark Wahlberg sur la bande Le film servira en quelque sorte de préquelle alors que Nathan et Sully se rencontrent alors qu’ils se lancent dans une aventure à la recherche d’un trésor perdu que personne n’a pu trouver.