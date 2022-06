Uncharted avec Tom Holland a une date de sortie sur HBO Max

HBO MAX

Spider-Man a eu une excellente nouvelle à l’occasion de son 26e anniversaire. Découvrez quand aura lieu la sortie en streaming du film.

©IMDBUncharted arrive sur HBO Max en juillet.

Tom Holland célébrer leur aujourd’hui 26 ans avec une carrière réussie. Et c’est que, en entrant dans la comédie dès son plus jeune âge, il existe déjà d’innombrables productions dans lesquelles il a triomphé avec sa participation. Le plus notable est, sans aucun doute, celui qui a le premier montré sa capacité d’action : homme araignée. Cependant, ce n’était pas la seule fois qu’il s’impliquait dans une franchise, puisqu’il l’a également fait lors de son dernier succès. Inexploré.

Après le phénomène de Spider-Man : Pas de retour à la maison dans les salles, Tom Holland a relevé la barre pour ses prochains films. Le retour de Tobey Maguire et Andrew Garfield – main dans la main avec images sony et Marvel – symbolisaient un boom au box-office. En tout cas, l’acteur britannique a montré qu’il travaillait pour s’améliorer, c’est pourquoi il est toujours lié au studio. En ce sens, cette même année, le film inspiré de l’une des séries de jeux vidéo les plus vendues est arrivé dans les salles.

On parle de Inexploréle film qui raconte l’histoire de nathan drake et sa première aventure avec son rival devenu partenaire, Victor « Sully » Sullivan. Son protagoniste est un jeune orphelin qui rêve de récupérer l’or perdu de Magellan. Dans ce but, il se lance dans un voyage sans retour autour du monde qui le croise avec cet homme mystérieux au grand talent de voleur. Son protagoniste devient un chasseur de trésors tout en résolvant l’un des plus grands mystères de l’histoire dans une aventure d’action épique à travers le monde.

Tandis que Tom Holland donne vie au jeune Nathan Drake, Marc Walhberg il est responsable de se faire passer pour Sully. Dirigée par Ruben Fleischerle casting se complète avec les performances de Sophia Ali, Tati Gabrielle, Antonio Banderas, Patricia Meeden, Steven Waddington, Sarah Petrick, Pilou Asbæk, Pingi Moli, Tiernan Jones, Alana Boden et Rudy Pankow. De son côté, le scénario et la production étaient entre les mains de Rafe Judkins, Art Marcum, Matt Holloway.

C’était en février 2022 lorsque le film remplissait les salles de cinéma du monde entier. Cependant, il est déjà prêt à sortir en streaming dans les prochaines semaines : ce sera le 8 juillet lorsque Inexploré être ajouté au catalogue hbo max. Ce n’est pas le seul film avec l’acteur sur la plateforme ! Spider-Man : Pas de retour à la maison sera à partir du 22 juillet, en plus de L’impossible, la guerre actuelle et sa participation à Venom : qu’il y ait carnage.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂