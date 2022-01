Uncharted : affiche façon Marvel et un nouveau synopsis avec plus de détails

Sony

L’aventure du jeune Nathan Drake est imminente et la machinerie publicitaire de Sony a présenté de nouveaux contenus pour le film avec Tom Holland.

©Photos SonyNathan Drake et Sully

Inexploré est une nouvelle tentative de l’industrie cinématographique de porter sur grand écran un jeu vidéo, reconnu grâce à son intrigue intéressante. En l’occurrence, avec un bonus difficile à ignorer, le film met en scène l’acteur du moment, Tom Holland, qui est maintenant en salles avec l’un des plus grands succès de l’histoire de Univers cinématographique Marvel, Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Sony veut saisir l’instant de cette jeune star et en même temps entourer l’interprète d’acteurs expérimentés tels que Mark Wahlberg et Antonio Banderas. Pendant ce temps, la société de production se concentre sur la diffusion du film Inexploré avec différents contenus tels que des clips de scènes d’action, des images et des bandes-annonces. Aujourd’hui a été une journée chargée dans ce sens.

Tom Holland joue dans Uncharted

Les responsables de la campagne ont partagé une affiche très spéciale qui nous rappelle les pièces utilisées merveille pour promouvoir vos aventures. L’image des personnages aux flambeaux évoque la franchise Trésor national ou quelqu’un d’encore plus emblématique : Indiana Jones. On a peu parlé du fait que le réalisateur du film est Ruben Fleischer, responsable de Venin, ce qui donne aux acteurs une grande liberté dans leurs projets.

Le voleur Nathan Drake est recruté par le chasseur de trésors Victor Sully Sullivan pour récupérer une fortune perdue par Ferdinand Magellan il y a 500 ans. Ce qui commence comme un vol se termine par une aventure à travers le monde pour remporter le prix du cruel Moncada, qui pense que lui et sa famille sont les héritiers naturels du trésor. Si Nate et Sully peuvent déchiffrer les clés de l’un des plus anciens mystères du monde, ils peuvent trouver 5 milliards de dollars et retrouver le frère disparu de Nate… seulement s’ils travaillent ensemble. »Dit le synopsis du film.

Inexploré est un jeu vidéo populaire qui a eu plus d’une suite et a gagné une place dans l’imagination des joueurs grâce à son personnage principal, nathan drake, qui vit de grandes aventures avec des intrigues complexes dignes d’être portées au grand écran comme il a décidé de le faire Sony. Enfin, c’est une occasion unique pour l’industrie hollywoodienne de raconter l’histoire d’un jeu vidéo à succès avec un film à la hauteur du contenu original.

