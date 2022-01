Uncharted 5 : le réalisateur de The Lost Legacy laisse espérer un nouveau rôle

Uncharted 4: A Thief’s End a été intitulé comme la conclusion de la série avant la sortie et comme cela Fin par Nathan Drake. À ce jour, il n’y a eu qu’un seul découplage de la série appelé Uncharted : l’héritage perdu. Dans le standalone, cependant, Nathan n’a pas eu sa chance, mais l’a laissé Chloé Frazer et Nadine Ross stars.

Maintenant cette semaine apparaît Uncharted: Collection Legacy of Thieves, la les deux jeux PS4 techniquement améliorés et le propose sous une nouvelle forme sur la PS5. Dans ce cadre, le directeur créatif de « The Lost Legacy » est entré en contact et a fait En espérant plus d’Uncharted.

Uncharted 5 ou d’autres jeux de l’univers pas hors de la table

Dans une interview avec GamesRadar, Shaun Escayg et Kurt Magenau, tous deux scénaristes et réalisateurs de Naughty Dog et plus particulièrement de The Lost Legacy, ont été interrogés comment la série pourrait continuer. Alors Escayg a dit ce qui suit :

« Je pense qu’il est assez sûr de dire que nous ne disons jamais jamais. Uncharted est une série que nous aimons – aime le studio, m’aime, aime Kurt. C’est un monde que nous voulons voir davantage. Je peux le dire avec certitude.

Comme c’est souvent le cas avec de telles questions, évite Escayg avec une réponse claire. Mais ça le fait plus d’espoirs qu’un rejet très clair pour une autre partie de l’univers Uncharted. Il se pourrait donc que Naughty Dog puisse faire une autre aventure pleine d’action à l’avenir. Prétendument serait là alors Mais Nathan Drake n’est plus là. Il y a cependant assez d’autres personnagesqui pourrait reprendre son poste.

Mais si vous ne pouvez plus attendre, Uncharted : Legacy of Thieves Collection est le jeu parfait à lancer cette semaine pour raccourcir le temps d’attente. la remasters viens avec plusieurs modes graphiques par conséquent, par lequel vous soit dans 4K/30fps ou éventuellement avec 1080p/120fps peut jouer UNE Mode 1440p/60fps est également proposé.

En savoir plus réalisation technique, la fonctionnalités spéciales PS5 tels que le retour haptique et l’audio 3D, et plus d’informations sur les jeux peuvent être trouvées dans notre test :

De plus, le Film inexploré enfin au cinéma. Au 18 février 2022 vient la bande d’aventure dans les cinémas allemands et vous permet Aventures d’un jeune Nathan Drakes éprouver celle de Tom Holland (homme araignée) est joué. Mark Wahlberg comme Sully le soutient, qui après beaucoup de spéculations et de bandes-annonces célèbre moustache rentre dans le film.