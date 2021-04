Uncharted 4: Vous n’avez certainement pas trouvé cet œuf de Pâques Assassin’s Creed!

œufs de Pâques dans les jeux vidéo sont généralement trouvés assez rapidement par les fans et distribués sur Internet. Mais il y a aussi des références cachées à d’autres jeux, films ou séries qui n’ont pas été découverts depuis des années et qui ne sont que plus tard partagés avec le public par les développeurs concernés.

Il y a un peu d’Assassin’s Creed caché dans Uncharted 4

Un animateur qui a déjà travaillé sur Uncharted chez Naughty Dog a récemment annoncé sur Twitter qu’il ferait partie de plusieurs sections de la série d’action-aventure. Références pour la franchise Assassin’s Creed a caché. En raison de la manière dont cet œuf de Pâques doit être activé dans le jeu, le développeur ne pense pas que de nombreux fans le remarqueront un jour en jouant.

Plus précisément, l’ancien animateur de Naughty Dog, Jonathan Cooper, en Uncharted 4: La fin d’un voleur cache une référence à la série Assassin’s Creed, qu’il considère lui-même comme son meilleur œuf de Pâques. Dans une section, le protagoniste Nathan Drake doit escalader une tour. Une fois au sommet, l’aventurier peut se tenir au sommet du bâtiment. Si le contrôleur n’est plus déplacé pendant un certain temps, l’environnement de Nate est synchronisé comme dans Assassin’s Creed et la caméra tourne lentement autour de Nathan Drake.

Bien sûr, le second a été trouvé dans The Lost Legacy – déclenché beaucoup plus rapidement et était attaché à un exploit. Ajouté ceux-ci en partie pour s’excuser auprès de @raphaellacoste pour cette époque, nous avons accidentellement laissé un art conceptuel AC: Black Flag dans cette bande-annonce de U4… 😬 https://t.co/1OdRo5LOIy – Jonathan Cooper (@GameAnim) 4 avril 2021

Œuf de Pâques Assassin’s Creed en Uncharted: l’héritage perdu

Dans l’extension autonome Uncharted: l’héritage perdu vous recherchez un artefact indien légendaire avec les protagonistes Chloe Frazer et Nadine Ross. Encore une fois, il y a une synchronisation Assassin’s Creed à un certain moment du jeu. Cependant, cet œuf de Pâques se déclenche beaucoup plus rapidement, ce qui explique probablement pourquoi plus de joueurs l’ont trouvé. De plus, cet œuf de Pâques est associé à un trophée que les chasseurs de trophées n’ont certainement pas laissé traîner.